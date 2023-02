Petriano, 24enne perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero

PETRIANO – Grave schianto all’alba del 19 febbraio a Gallo di Petriano. Protagonista dell’incidente Marco Briganti, 24enne del luogo che, mentre faceva ritorno a casa, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo della sua Ford Fiesta e si sarebbe schiantato contro un albero presente lungo la carreggiata. Nessun altro mezzo sarebbe rimasto coinvolto nel sinistro. Erano circa le 5.30 quando il giovane, che stava rientrando a casa dopo aver trascorso la serata del sabato in compagnia, avrebbe sbandato perdendo il controllo del veicolo.

Un boato udito nei dintorni e che ha svegliato gli abitanti della frazione, tra cui la famiglia del giovane. L’incidente si è consumato infatti a meno di 200 metri dalla casa del ragazzo: sul posto è stato chiesto l’immediato intervento del 118 e dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto ad estrarre il 24enne dall’ammasso di lamiere.



Vista la violenza dell’impatto e le ferite riportate, i sanitari hanno chiesto l’immediato intervento dell’eliambulanza per il trasferimento in codice rosso all’ospedale di Torrette. Sul luogo anche i carabinieri per i rilievi del caso: dalle indiscrezioni trapelate sembrerebbe che alla base del sinistro ci sia stato un colpo di sonno. Nonostante le fratture multiple riportate ed i diversi traumi da impatto e schiacciamento, il 24enne non sarebbe in pericolo di vita.