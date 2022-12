FANO – Pescamare torna a casa. Dopo essere approdato nei porti di tutto il mondo (50 selezioni ufficiali in 30 paesi), collezionando premi a ripetizione (5 menzioni speciali, 21 premi di cui gli ultimi 3 negli Stati Uniti nel mese di novembre), il docu-film sulla marineria fanese torna ad essere proiettato nella città della Fortuna.

Domenica 11 dicembre con il supporto dell’amministrazione e la collaborazione dell’Associazione “Il Ridosso” verrà organizzata una doppia visione del film presso la rinnovata sala cinematografica Masetti di Fano che ne lancerà una serie nei giorni successivi. La serata, ad ingresso gratuito, prevede una proiezione alle 19.30 ed una seconda alle 21.30. Entrambe le proiezioni saranno anticipate da un saluto degli Autori e delle Autorità cittadine.

Contestualmente alle proiezioni verranno anche offerti dei sardoncini “a scotadét” e del vino bianco locale, per vivere, già prima di entrare in sala, l’atmosfera marinara che rende tutti i fanesi orgogliosi della propria cultura e delle proprie tradizioni anche sotto il punto di vista eno-gastronomico.

«Abbiamo sempre creduto in PESCAMARE ma i risultati hanno addirittura superato ogni nostra aspettativa – affermano gli Autori, Andrea Lodovichetti e Luca Caprara, con soddisfazione – Siamo molto contenti e ringraziamo coloro grazie ai quali è riuscito ad aver luce: il sindaco Massimo Seri, i marinai coinvolti e tutta la nostra eccezionale troupe di professionisti fanesi. Vincendo il film, ha di fatto vinto l’intera comunità ed è una grande gioia poter nuovamente condividere tutto ciò con i nostri concittadini e con una serie di proiezioni sul grande schermo».

«Un progetto che è riuscito a raggiungere due importanti traguardi – conferma l’assessore Lucarelli – localmente a dare grande forza alla nostra identità marinara, motivo di orgoglio della città e non solo, con le 50 selezioni in tutto il mondo a promuovere Fano ed una tradizione che merita di essere sempre più raccontata. Proprio per questo stiamo lavorando ad un Museo diffuso dedicato al tema».

Il Progetto PESCAMARE entrerà poi in programmazione al Cinema Masetti per tutto il periodo natalizio. Per informazioni: https://www.masetticinema.it/. Per la serata di domenica 11 dicembre non è previsto un servizio di prenotazione e biglietteria, pertanto si invitano tutti gli interessati ad arrivare in tempo utile rispetto agli orari previsti per le proiezioni.