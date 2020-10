Pesaro, il sit-in della Lega per sostenere Salvini che andrà a processo

PESARO – Sit in davanti al tribunale di Pesaro per manifestare il proprio sostegno a Matteo Salvini.



I leghisti pesaresi si sono radunati con bandiere e striscioni: «Salvini sarà processato a Catania per avere, come ministro dell’interno, difeso i confini nazionali impedendo lo sbarco di una nave O.N.G. – fanno sapere gli organizzatori – Tante le manifestazioni di sostegno e solidarietà a Salvini in tutta Italia da parte della Lega, del centrodestra, ma anche di tutte quelle persone che ritengono si tratti di un atto ingiusto. Manifestazioni che vanno a sommarsi alla tre giorni che si terrà a Catania con dibattiti, incontri, e conferenze alle quali prenderanno parte esponenti politici di rilievo del centrodestra e non solo. La Lega provinciale Pesaro Urbino ha invece organizzato un sit-in di protesta pacifica davanti i tribunali di Pesaro e di Urbino sabato 3 ottobre. La manifestazione ha come scopo il sostegno al leader leghista, ma anche quello di aprire gli occhi a tutti sulla gravità di quanto sta avvenendo: si manda infatti a processo un Ministro per aver fatto il proprio dovere, (come promesso agli elettori) sprecando nel contempo risorse, mezzi, e uomini che potrebbero essere impiegati per altri fini. Mentre lo ricordiamo, ci sono mafiosi a casa e fuorilegge (come chi speronò la guardia di finanza, entrando illegalmente nel nostro paese) che non solo non vengono condannati, ma diventano idoli. Vorremmo che la gente rifletta su questo e ne tragga autonomamente le proprie conclusioni. Il nostro vuole altresì essere un messaggio per togliere la nebbiolina davanti agli occhi di quei politici che non solo hanno favorito ciò, ma ora addirittura gioiscono per il provvedimento, ecco vorremmo ricordare loro che domani potrebbe trovarsi proprio uno di loro al posto di Salvini».