Pesaro24 alla Bit, Ricci: «La capitale della cultura un investimento per un decennio»

PESARO – Alla borsa del turismo per lanciare Pesaro capitale della cultura 2024. Con il primo annuncio. Per il secondo anno consecutivo Pesaro ospiterà l’UlisseFest, dal 14 al 16 luglio 2023.

A dirlo è il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, intervenuto alla Bit. «Pesaro2024 non sarà una fiammata, ma un investimento che lascerà il segno per i prossimi decenni – spiega -. Il progetto “La natura della cultura” è legato alla grande sfida epocale che stiamo vivendo, quella ambientale. Lo porteremo avanti come una “città orchestra” dove ognuno di noi, comuni, imprese, associazioni, industriali, volontariato, suonerà il proprio strumento per comporre una melodia di rinascita».

Un’avventura «che non vivremo in maniera egoistica perché nel 2024, a turno, i 50 Comuni della provincia saranno Capitale italiana della Cultura per una settimana. Sarà una grande opportunità per tutti. Grazie alla Regione per esserci vicino in questa entusiasmante avventura. Qualche giorno fa, con il presidente Francesco Acquaroli, abbiamo deciso che nei prossimi mesi Pesaro2024 accompagnerà le Marche in tutte le occasioni di presentazioni all’estero».

Francia, Germania, Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud, «sono i cinque mercati che ci interessano particolarmente, perché sono luoghi che hanno già un contatto culturale con la nostra città, specialmente con il Rof». Pesaro2024 «sarà un percorso triennale, che inizierà già da questo mese, con il concerto dei Maneskin, e si concluderà nel 2025. In mezzo tante iniziative di grandissimo livello, tra queste UlisseFest. La Lonely Planet è una delle riviste più autorevoli dal punto di vista turistico nel mondo, con la quale abbiamo costruito una collaborazione molto forte. Siamo molto grati che per il secondo anno consecutivo abbiano scelto la nostra città per la loro “festa del viaggio”».

“Tra caos e poesia”, questo il tema della tre giorni e tre notti di concerti, incontri, workshop, laboratori, masterclass, outdoor. «Nella scorsa edizione la gente di Pesaro ci ha regalato un entusiasmo e una partecipazione non scontata – ha commentato il direttore Italia di Lonely Planet Angelo Pittro -. Siamo di fronte ad un territorio che ha una predisposizione per la nostra proposta culturale». La VI^ edizione «avrà come tema “tra caos e poesia”, nel tentativo di raccontare la poesia che il viaggio è in grado di restituirci. Viaggiare un’esperienza di natura sociale, che aiuta a comprendere meglio la complessità del mondo in tutte le sue sfaccettature».