Pesaro, ztl in Baia Flaminia: navette ok ma anche multe

PESARO – Ztl in Baia Flaminia, nuova viabilità, accessi e multe. Dopo l’avvio della nuova regolamentazione della viabilità, sosta e mobilità, il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alla Viabilità Sara Mengucci fanno il punto sulla sperimentazione avviata, sempre «a tutela di uno spazio che vogliamo sempre più fruibile e ordinato».

«In questi giorni abbiamo visto che i cittadini stanno rispondendo bene, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo della navetta gratuita, che in soli 5 minuti collega strada Tra i Due Porti e Baia Flaminia, basti pensare che sabato mattina gli utenti che hanno utilizzato il servizio sono stati circa 200. Si tratta di un mezzo comodo, veloce e soprattutto gratuito, una buona pratica che abbiamo deciso di incentivare anche attraverso la scelta di rendere a pagamento i parcheggi di Baia Flaminia per tutti i fine settimana estivi. Questo per consentire una maggiore rotazione degli utenti della Baia: sia quelli che intendono stare al mare per lunghi periodi, sia per chi vuole fare shopping o una pausa pranzo nei bar, chioschi o ristoranti. Una scelta che al momento sta funzionando, a beneficio dei residenti e delle attività economiche». Bene anche la sperimentazione della nuova area pedonale, che nel fine settimana consente alle attività di ristorazione di aumentare i tavoli all’aperto (per un anno in modo gratuito) rispetto alle concessioni che già hanno.

Per garantire il rispetto delle regole, in particolare sulla sosta nelle aree più delicate, nel week end non sono mancati i controlli della Polizia Locale, «che continueranno anche nelle prossime settimane». A Campo di Marte solo nella serata di sabato sera sono stati effettuati 22 accertamenti, per non aver rispettato il divieto di sosta nelle aree verdi «nonostante – ricordano – sia attivo il servizio navetta gratuita notturno, che ogni 30 minuti collega viale Trieste a Baia Flaminia». Ancora alcuni accertamenti nelle vie interessate dalla ztl (via Londra, piazza Europa, via Bruxelles), mentre sono 50 le multe per la sosta blu a pagamento (34 il sabato e 16 la domenica). «Purtroppo, anche in questo week end, ci è capitato di vedere troppi scooter parcheggiati sulla pista ciclabile.

Un comportamento sbagliato, che impedisce e ostacola il transito, in sicurezza, delle biciclette. L’alternativa c’è e va usata: è la nuova area riservata dedicata ai motorini tra viale Parigi e viale Berna, proprio a fianco del pallone dal basket, in grado di accogliere circa 150 scooter». E concludono: «Il primo bilancio è positivo, ma il Comune continuerà a monitorare e intervenire, con l’obiettivo di rendere Baia Flaminia sempre più ordinata e accogliente. Perché il decoro e la viabilità di un luogo così bello passano anche dal comportamento di chi lo frequenta».