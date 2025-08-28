Pesaro, a zig zag con la moto rubata poi la fuga: arrestati due 19enni

PESARO – Ubriachi e sballati per le sostanze, tentano di seminare i carabinieri su una moto da cross rubata. La fuga dura poco e vengono arrestati.



È la storia di due ragazzi tunisini di 19 anni, con un passato già turbolento e un periodo in comunità. Sono entrambi di Correggio in Emilia Romagna, ma martedì pomeriggio erano a Pesaro all’altezza di Cattabrighe quando sono stati visti in due sulla moto con una andatura tutt’altro che sicura per loro e per gli altri automobilisti. In pratica procedevano a zig zag, così i militari hanno imposto l’alt per un controllo.



I due hanno fatto finta di rallentare per fermarsi, ma subito dopo hanno dato gas e tentato la fuga. Hanno percorso alcune strade prima di imboccare una via in contromano. All’altezza di una rotatoria hanno abbandonato il mezzo per poi scappare a piedi. Uno è entrato in un giardino di una casa ma qui è stato bloccato da un carabiniere. L’altro è stato intercettato e fermato poco dopo.

Sono stati identificati, ma il controllo è stato esteso anche alla moto da cross che di fatto è risultata rubata a Rimini qualche ora prima. È scattato l’arresto per la resistenza a pubblico ufficiale e la denuncia a piede libero per la ricettazione della moto.



Davanti al giudice hanno detto che erano sballati per via dell’assunzione di alcool e altre sostanze, tanto da non ricordare nulla di quanto accaduto. L’arresto è stato convalidato e i due sono stati rimessi in libertà, senza misure cautelari. L’avvocato ha chiesto un termine a difesa per avanzare la proposta di un rito alternativo.