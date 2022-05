PESARO – Riscaldamento globale ed emissioni. Sono i temi affrontati sul palco di WeNature, la due giorni sulla sostenibilità ambientale con un format innovativo tra talk show, laboratori ed esperienze outdoor a Fiorenzuola di Focara. Tra gli ospiti Alessandro Cecchi Paone e Luca Mercalli, meteorologo e climatologo che presiede la Società Meteorologica Italiana.

«La temperatura del pianeta in tutto il mondo aumenta, tanto in Italia con questo caldo precoce di fine maggio, ma soprattutto in India e in Pakistan con 50° o nelle zone artiche del pianeta dove i ghiacciai si stanno sciogliendo. Dobbiamo prendere sul serio il cambiamento climatico e ridurre il prima possibile le emissioni di gas effetto serra che sono la vera causa di aumento di temperatura – ha detto Mercalli -Senza un controllo delle emissioni da parte della società umana internazionale continueremo a riscaldarci fino a raggiungere quello che è lo scenario peggiore predetto dalle Nazioni Unite cioè potenzialmente + 5° alla fine del secolo, il che renderebbe il pianeta invivibile per i nostri figli e nipoti. Il mondo alza bandiera bianca e ci chiede di moderare i nostri appetiti e la nostra produzione di rifiuti di tutti i generi. Se non lo facciamo, tutto questo ci tornerà indietro come un boomerang. WeNature non è soltano un momento di divulgazione culturale e scientifica ma anche uno strumento per offrire istruzioni per l’uso per il nostro futuro» ha concluso Mercalli.

«Il clima della terra è cambiato sempre ma mai con questa velocità, questo è il problema – ha aggiunto il saggista divulgatore scientifico Alessandro Cecchi Paone – Bisogna essere altrettanto veloci nel rallentare questi cambiamenti nel momento in cui diventano pericolosi per gli esseri umani e per l’equilibrio del pianeta. Oggi abbiamo la possibilità di farlo, abbiamo molte risorse europee e tutte le indicazioni scientifiche per sapere cosa fare. Bisogna soltanto darsi una mossa. Siamo in uno splendido borgo medievale circondato da uno bosco meraviglioso e da un mare splendido, e questo è il segno di come una volta noi sapessimo bene equilibrare il rapporto tra mare e ambiente, fra uomo e storia, fra uomo e natura selvatica. Abbiamo perso questa capacità che va recuperata e un luogo come questo è un ottimo modello da replicare».

Come ha detto il più giovane ornitologo d’Italia, Francesco Berberini: «Imparare a conoscere la natura attorno a noi è indispensabile per esserne consapevoli. Se la natura la conosci, la ami. Se la ami la proteggi. In questo modo può aumentare la consapevolezza e il modo di rispettarla e di proteggerla».

A portare il saluto all’evento inaugurale di WeNature, il presidente del Parco San Bartolo, Stefano Mariani, Franco Cernigliaro Ceo di Swarovski Optik, il vicesindaco e Assessore alla Bellezza e Vivacità del Comune di Pesaro, Daniele Vimini: «WeNature è un evento perfettamente in linea con gli obiettivi di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024 ed è esemplificativo del tema ‘La Natura della Cultura’: il patrimonio artistico culturale straordinario di Fiorenzuola di Focara, affacciati su una della spiagge più belle e tutelate d’Europa, il tema della sostenibilità, la tecnologia grazie alla collaborazione con Swarovsky Optik e ai suoi strumenti ottici e digitali di osservazione naturalistica, insieme al trekking, ai laboratori e all’esperienze che si possono fare in questa due giorni, fanno un mix in linea con la Capitale Italiana della Cultura 2024 e con il racconto di una delle perle del San Bartolo».