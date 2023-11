Pesaro, vuole farla finita: rintracciato e salvato grazie alle celle telefoniche e al targa system

PESARO – Attanagliato da problemi economici che gli parevano insormontabili, voleva farla finita. Salvato.

Lunedì sera, un 70enne di Pesaro aveva inviato un ultimo messaggio ai familiari in cui manifestava i suoi intenti. Poi si era allontanato in auto per cercare un posto in solitudine dove dire addio alla vita dopo aver preso una massiccia dose di medicinali.

L’uomo stava passando un brutto periodo e ad aumentare le sue preoccupazioni sono i problemi economici. E per questo decide di assumere dei sonniferi. Tanti. Troppi.

La figlia, alla vista del messaggio, non ha perso tempo. Ha subito chiamato i carabinieri che si sono messi sulle sue tracce grazie al segnale Gps del cellulare e al TargaSystem. Sono riusciti a individuarlo in zona Torraccia, in un parcheggio in via degli Abeti. Era in auto e aveva assunto tra scatole diverse di medicinali, era già in stato di incoscienza. Ma grazie ai medici del 118 l’uomo è stato salvato e portato in ospedale per le cure del caso.

Un gesto che non ha avuto un epilogo ancora più tragico grazie alla prontezza dei carabinieri e alle loro ricerche senza sosta al setaccio degli angoli più nascosti della periferia pesarese.

Qualche ora dopo i medici possono già dichiararlo fuori pericolo anche se per precauzione resta ricoverato.