L'avvistamento è stato immortalato e postato sui social. Nel video si vede come l’animale sia molto tranquillo e per nulla infastidito dalla presenza umana, ma l'educatore ambientale ci esorta a comportamenti responsabili

PESARO – Una volpe a spasso per il molo di Pesaro. L’animale selvatico è stato immortalato mentre girava indisturbato presumibilmente alla ricerca di cibo nel parcheggio in strada tra i due porti.

L’avvistamento è stato immortalato e postato sui social diventando ben presto virale. Nel video si vede come l’animale sia molto tranquillo e per nulla infastidito dalla presenza umana. L’inaspettata visita ha fatto tornare in mente le immagini di circa un anno fa quando, sempre nel Pesarese, un altro esemplare era stato immortalato ed avvicinato pericolosamente da alcune persone.

Al riguardo sono sempre valide le parole con cui l’educatore ambientale che Cristian Gori aveva commentato l’incontro troppo ravvicinato: «La volpe è un animale selvatico e come tale va lasciato! Non va avvicinata, non è un cane scappato a qualcuno, è una volpe che vive in natura e deve fare la volpe! Quindi deve avere paura di noi, deve scappare appena ci vede e soprattutto non deve ricevere da noi del cibo: avvicinare una volpe, farle capire che si può fidare delle persone, la metterà in pericolo di vita e la predispone ad aggressioni nei nostri confronti. Se capirà che le diamo sempre del cibo, allora inizierà a insistere quando non lo riceverà. Ci sono stati casi di volpi che hanno aggredito persone e guarda caso erano tutte abituate alla presenza dell’uomo».