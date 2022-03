Pesaro, voleva uscire dall’Iper senza pagare il whiskey: arrestato

Un giovane di 19 anni ha graffiato la guardia giurata e il furto si è trasformato in rapina impropria

PESARO – Il furto diventa rapina. Voleva uscire dall’Iper Conad della Torraccia senza pagare il whiskey, ma sono scattati gli allarmi.

Il fatto è avvenuto sabato pomeriggio e lunedì 7 marzo si è tenuta la direttissima in tribunale a Pesaro.

Un ragazzo di 19 anni residente a Urbino si è presentato al supermercato con quattro amici. Qui i giovani sono stati tenuti d’occhio dall’addetto alla sicurezza che ha monitorato i loro spostamenti nelle telecamere.

I quattro amici si sono presentati in cassa e hanno pagato i rispettivi conti, ma il 19enne aveva la bottiglia di superalcolico. Il suo passaggio alle casse non è stato indolore perchè su questo tipo di prodotti c’è sempre la placca anti taccheggio, tanto che è scattato il sistema di allarme acustico.

Nei pressi c’era già la guardia giurata che ha tentato di fermare il ragazzo. Lui ha cercato di divincolarsi e ha graffiato la guardia giurata. Nel frattempo sono stati chiamati i carabinieri che lo hanno arrestato per rapina impropria.

Difeso dall’avvocatessa Silvia Pierini, ha patteggiato a 1 anno e 6 mesi con pena sospesa. Il 19enne era incensurato.



Un caso simile era avvenuto qualche giorno fa, sempre all’Iper Conad, qui un gambiano di 28 anni aveva messo nello zaino alcuni prodotti tecnologici.