Pesaro, Vitrifrigo arena sold out per Italia-Spagna. Pieri (Aspes): «Palas attrattore economico»

PESARO – Vitrifrigo Arena sold out. Oltre 10 mila spettatori per Italia Spagna, 594 mila spettatori su Rai 2 e il 3,2% di share per gli azzurri di coach Pozzecco.

Luca Pieri, presidente Aspes, società che gestisce l’arena commenta. «Una serata da ricordare. Non solo per Pesaro e per la Vitrifrigo Arena ma credo per tutto il movimento cestistico italiano. Penso che, al di là dell’amarezza per la sconfitta, per chi era presente e per chi seguiva la partita in televisione sia stata una serata bellissima. Si sono affrontate due nazionali protagoniste della pallacanestro mondiale in cui giocano tanti campioni: un match ad altissima intensità giocato all’interno di uno degli impianti sportivi più belli d’Italia in una cornice di pubblico da sold out con oltre 10mila persone sugli spalti. Insomma uno spettacolo dentro e fuori dal campo».

Per Pieri «Un successo merito di quattro fattori: una città che vive di basket e che, come ha ricordato la stessa Federazione, sa trasmettere alla Nazionale un calore incredibile; un impianto bello, moderno e funzionale che si conferma un contenitore polifunzionale eccezionale in grado di ospitare grandi eventi artistici, sportivi e convegnistici; uno staff capace e professionale; un grande gioco di squadra con la Fip e con gli organizzatori di Master Group Sport. E il risultato è sotto gli occhi di tutti: tante presenze in città in un periodo di bassa stagione a dimostrazione di come la Vitrifrigo Arena sia un importante volano per l’economia locale e, grazie alle televisioni che hanno trasmesso l’incontro, uno spot promozionale internazionale per Pesaro, Capitale della cultura ma anche Capitale dello sport. Avanti così in una sinergia sempre più strategica tra l’Arena e il Comune a beneficio del territorio. E oggi si riparte con la Next Gen che dal 12 al 14 novembre vedrà scendere in campo i migliori under 19 d’Italia».