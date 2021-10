Pesaro, botte da orbi fra conviventi: 40enne viene denunciato

PESARO – Gli occhi pesti come se le avesse prese da un pugile professionista. Ma a suonargliele è stata la moglie durante un furioso litigio. Ma lui le rompe una costola e viene denunciato.

È quanto accaduto in un appartamento nel quartiere di Tombaccia nella notte di venerdì (29 ottobre). I protagonisti sono due quarantenni Pesaresi, una coppia che già in passato era stata oggetto di interventi delle forze dell’ordine per litigi e lesioni.

L’altra notte i due hanno litigato violentemente. Entrambi erano in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool. Dalle parole ai fatti e i due hanno iniziato a picchiarsi vicendevolmente. Botte da orbi fino a che i vicini hanno dato l’allarme e hanno allertato il 118. L’ambulanza ha immediatamente girato la chiamata anche alla polizia che è intervenuta sul posto con la volante.



I poliziotti si sono trovati davanti un uomo con gli occhi pesti e il volto tumefatto. Nonostante la minuta corporatura della donna, l’uomo le ha prese di santa ragione.

Sulle prime invece la quarantenne sembrava stare bene. Ma i due sono stati portati al pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Qui è emerso che la signora aveva riportato una frattura di una costola cosa che ha portato i medici a emettere una prognosi di oltre 20 giorni. La prognosi così alta ha portato i poliziotti a dover procedere d’ufficio denunciando l’uomo per lesioni nei confronti della convivente. Altrimenti in questi casi si procede solo per denuncia di parte.