Pesaro vince il “Premio Innovazione Smau2025” ma «la Regione lo fa annullare per una ripicca elettorale»

PESARO – Premi e ripicche, la polemica è servita.

Il Comune di Pesaro vince il “Premio Innovazione SMAU Marche 2025”, anzi no. «Perché a meno di 48 ore dalla consegna del riconoscimento ottenuto dalla città, per le buone pratiche in tema di innovazione e sostenibilità, la Regione Marche cancella la presenza dalla nostra città dal palinsesto dell’iniziativa. Uno sbaglio? No, solo ripicca elettorale». A ricostruire i fatti è l’assessora alle Manutenzioni e Sport Mila Della Dora: «Il 26 giugno il Comune di Pesaro avrebbe dovuto essere presente al Roadshow Smau 2025 ad Ascoli Piceno, per raccontare i progetti che negli anni abbiamo portato avanti, e continueremo a fare, per quanto riguarda la tecnologia applicata al patrimonio di edilizia pubblica con interventi smart e innovativi. Ma a quanto pare la nostra presenza non è gradita alla destra che governa la Regione, che invece di essere orgogliosa degli ottimi risultati raggiunti dalla nostra città preferisce escluderla, nasconderla e affossarla».

E continua Della Dora: «Questa scelta improvvisa e unilaterale, senza alcuna spiegazione formale, rappresenta un gesto grave e poco istituzionale. Il rispetto tra enti dovrebbe essere alla base della collaborazione tra territori, indipendentemente dal colore politico. Per la destra marchigiana questa è un’altra caduta di stile, mi auguro che la nostra minoranza prenda le distanze da questo comportamento».

Come ricorda anche la scheda di presentazione che sarebbe dovuta essere presentata all’iniziativa: dal 2014 il Comune di Pesaro ha avviato un’importante operazione di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, mirata a migliorare le condizioni ambientali e il comfort di scuole, uffici e strutture comunali. Dall’analisi effettuata sul patrimonio edilizio, sono emerse criticità legate all’efficienza termica degli involucri e all’obsolescenza dei sistemi di riscaldamento. Per affrontarle, l’amministrazione comunale, in collaborazione con Siram Veolia, ha attivato una serie di interventi tecnologici e strutturali per ottimizzare la gestione energetica e migliorare la qualità della vita all’interno degli ambienti pubblici. Gli edifici interessati accolgono ogni giorno centinaia di cittadini, tra studenti e lavoratori: investire sul loro benessere rappresenta una priorità strategica per una città che vuole coniugare efficienza, innovazione e sostenibilità ambientale.

Buone pratiche che fanno scuola, conclude Della Dora: «Tanto da essere scelti come vincitori del Premio Innovazione SMAU Marche 2025. Essere esclusi dal programma dell’evento è vergognoso e irrispettoso, non solo verso il Comune di Pesaro, ma anche verso il lavoro portato avanti da un’intera comunità, preso da esempio a livello regionale e nazionale».