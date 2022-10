Pesaro, a Villa San Martino piantati 70 alberi per un bosco urbano

PESARO – Piantati 70 alberi a Villa San Martino in occasione della seconda edizione di “Piantiamo gli alberi per un futuro migliore” promossa dallo Spi-Cgil in collaborazione con Aspes, Quartiere 10, Auser e l’istituto comprensivo di Villa San Martino. Gli addetti dell’Aspes hanno provveduto a piantare altri 70 alberi, donati dal sindacato dei pensionati, che si sono aggiunti ai 40 della prima edizione (che si è tenuta a giugno in occasione della “Giornata mondiale per l’ambiente”) per un totale di 110 alberature che donano al quartiere un piccolo polmone verde in un’area densamente trafficata.

«È la seconda iniziativa che realizziamo insieme all’istituto comprensivo di Villa San Martino – spiega la segretaria generale dello Spi-Cgil di Pesaro Urbino Lilli Gargamelli– che ha accolto questo nostro progetto che ha l’obiettivo di abbellire la città e di trasmettere valori come quelli di prendersi cura dell’ambiente. Probabilmente non tutti hanno compreso l’enormità del problema climatico ma a noi piace pensare che anche piccoli gesti come il nostro possano contribuire a un cambiamento concreto e a rafforzare la consapevolezza che il clima è malato ma ognuno di noi può fare qualcosa anche con un piccolo gesto, come quello di piantare alberi, che coinvolge generazioni diverse, studenti e pensionati».

«L’iniziativa è molto bella – spiega il presidente di Aspes Luca Pieri – Sono state piantate 110 piante che nel giro di qualche anno renderanno quest’area un vero e proprio bosco urbano. Un progetto che ha una duplice valenza: schermare le abitazioni delle famiglie che vivono nel quartiere dalla grande viabilità della zona (via Solferino etc.), assorbire CO2 aumentando la produzione di aria pulita, creare uno spazio di aggregazione e socialità fruibile dai residenti del quartiere e non solo. Tanto che è stato realizzato all’interno dell’area una sorta di anfiteatro naturale. In questo progetto c’è una sorta di passaggio di testimone simbolico tra gli anziani dello Spi ed i giovani studenti dell’istituto comprensivo Villa San Martino: insieme si prendono cura del nostro ambiente e della nostra città».

«Una bellissima iniziativa che ha regalato al nostro quartiere più di 100 nuovi alberi – aggiunge il presidente del Quartiere 10 Sami Tayeb – Un nuovo bosco urbano per Villa San Martino ed un piccolo gesto di attenzione all’ambiente ma che può essere considerato quasi rivoluzionario in questo momento».

«Come scuola dedichiamo molto spazio alla collaborazione con enti ed associazioni per migliorare l’ambiente in cui i nostri studenti vivono – conclude la dirigente dell’Istituto comprensivo Villa San Martino Loretta Mattioli – Insegniamo ai nostri studenti l’importanza di prendersi cura e di tutelare l’ambiente: devono essere piccoli ecologisti assumendosi delle responsabilità nei confronti dell’ambiente anche e soprattutto fuori dalle aule».