Pesaro, Villa Fastiggi nel mirino di ladri: segnalazioni, avvistamenti e faccia a faccia

PESARO – Villa Fastiggi, ricerche di malviventi e tentati furti. Un quartiere preso di mira dai ladri e che anche ieri (28 febbraio) è stato teatro di ricerche di sospettati.

La polizia ha effettuato dei sopralluoghi e sulla base di quanto descritto dai residenti hanno cercato di rintracciare un ragazzo vestito con una tuta mimetica, sospettato di aver cercato di entrare in alcuni appartamenti. Si parla quindi di tentativi di furti, con nessun colpo andato a segno, almeno a quanto si apprende.



Si cercherebbe anche una Opel Nera ma soprattutto un uomo con giacca di pelle, tuta nera, barba brizzolata e la carnagione olivastra. Era stato visto armeggiare con un piede di porco.



L’ultima segnalazione risale a domenica sera quando sono stati avvistati quattro ragazzi incappucciati che saltavano le recinzioni di alcune abitazioni a Villa Fastiggi nella zona tra via Romita, via Tettamanzi, via Borsi e piazzetta.

Nelle ultime settimane, e anche nel weekend appena trascorso, gli abitanti hanno subito un’ondata di furti. I ladri hanno visitato numerose abitazioni, spesso anche con i proprietari all’interno. C’è chi rientrando in casa ha sentito degli schiamazzi e ha iniziato a urlare mettendo in fuga i ladri. Residenti che hanno anche inseguito tre persone, ma una di queste ha urlato in lingua straniera ed estratto un cacciavite per incutere timore. Erano incappucciati.