Pesaro, viale Trieste sarà pedonale per l’estate e l’amministrazione studia nuovi arredi

PESARO – Anche quest’estate il lungomare pesarese sarà pedonalizzato. Ad annunciarlo sono in sindaco di Pesaro Matteo Ricci e l’assessore al Fare Riccardo Pozzi: «Per il terzo anno consecutivo – dicono – confermiamo la formula lanciata nel 2020, per un lungomare più spazioso, bello e sostenibile».

La Giunta ha dato il via libera e dal 2 giugno al 4 settembre verranno istituite le due aree pedonali di viale Trieste, nel tratto compreso tra viale Zara-via Ninchi e viale Marconi-viale Pola. Confermata l’area pedonale anche in piazzale D’Annunzio. Sarà zona traffico limitata il tratto tra viale della Repubblica-viale Zara, via Ninchi- viale Marconi, viale Pola-viale Gorizia.

Stabilita anche la ztl in viale Trieste nel tratto compreso tra via Ninchi e viale Marconi e tra viale Trento e viale Trieste di viale Dante Alighieri e viale Marconi, in maniera sperimentale, dal 02/06/2022 sino al 04/09/2022 compreso, tutti i giorni compresi i giorni festivi, con le seguenti caratteristiche:

-viale Trieste, nel tratto compreso tra via Ninchi-viale Marconi, dalle ore 19.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, dal 02/06/2022 sino al 04/09/2022 compreso;

– viale Dante Alighieri, tratto compreso tra viale Trieste e viale Trento, dalle ore 19.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, dal 02/06/2022 sino al 04/09/2022 compreso;

– viale Marconi, tratto compreso tra viale Trieste e viale Trento, dalle ore 19.00 alle ore 6.00 del giorno successivo, dal 02/06/2022 sino al 04/09/2022 compreso.

Verrà istituita la ztl lungo viale Trieste nei tratti compresi tra viale della Repubblica-viale Zara e viale Pola-viale Gorizia; nei tratti compresi tra viale Trento e viale Trieste di viale Lanfranco, viale Zara, viale Pola, viale Rovereto, viale Monfalcone, via Paterni. La zona a traffico limitato sarà istituita, insieme all’isola pedonale, dal 02/06/2022 sino al 04/09/2022 compreso, nei seguenti orari: dalle ore 21.00 di venerdì alle ore 07.00 del sabato, dalle ore 21.00 del sabato alle ore 07.00 della domenica, dalle ore 21.00 della domenica alle ore 07.00 del lunedì e giorni festivi.

I velocipedi e i monopattini potranno utilizzare la pista ciclabile, Linea 2 della Bicipolitana, esistente all’interno dell’area pedonale e già regolamentata con apposita ordinanza.

«Inoltre l’Amministrazione sta studiando un nuovo arredamento che renderà il lungomare ancora più unico e bello», hanno concluso.