Pesaro, il viaggio del sindaco in America nel mirino di Fdi. Malandrino: «Uno schiaffo alla miseria»

PESARO – Il viaggio a Los Angeles nel mirino dell’opposizione. Il sindaco Matteo Ricci, con una delegazione pesarese è stato in America per la posa della stella dedicata a Pavarotti nella Walk of Fame.

Daniele Malandrino e Fdi chedono chiarimenti. «Luciano Pavarotti una grande stella della lirica mondiale, che amava Pesaro e l’aveva scelta come “buen retiro” era sì tanto ricambiato dagli abitanti della prescelta città che venne insignito della cittadinanza onoraria Pesarese. Il Maestro, come tutti sanno, era nativo di Modena e alla notizia del conferimento di una stella a lui dedicata nella walk of fame di Los Angeles entrambe le città hanno gioito e hanno voluto onorare l’evento partecipandovi, ma in modo radicalmente diverso».

Mercoledì 24 agosto a Los Angeles c’è stato il conferimento postumo della “stella” dedicata a Luciano Pavarotti sulla celebre Walk of Fame di Hollywood, il marciapiede più famoso del mondo, un riconoscimento prestigioso alla memoria del tenore scomparso nel 2007, all’età di 71 anni, assegnato dalla Camera di commercio di Hollywood per ricordare il grande artista modenese.

Malandrino precisa quanto successo a Modena: «Il maestro sarà ricordato come artista, come padre e come uomo, sottolineando anche il legame con Modena e con la comunità. A Los Angeles è stato trasmesso inoltre – sottotitolato in inglese – un videomessaggio del sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, registrato al Teatro comunale, nel quale si sottolinea l’orgoglio di Modena per Pavarotti e per la tradizione della città del belcanto, citando anche Mirella Freni la diretta web dell’evento è stata “rilanciata” anche a Modena, dove il Comune per l’occasione ha allestito una postazione multimediale ai Giardini ducali, nel cortile del bar. Mentre nella “ricca” Pesaro il Sindaco ha pensato bene di organizzare il viaggio di una delegazione di quattro persone, lui compreso, che non si sono accontentati di partecipare al solo evento di Los Angeles ma sono andati pure a New York a vedere la green line! A prescindere da chi sosterrà i costi della trasferta, e questo lo accerteremo tramite una interrogazione, il viaggio di Ricci & Co ci pare un vero “schiaffo alla miseria” in un periodo di grossa crisi come questo mentre ci è sembrato molto più consono e rispettoso il comportamento del Sindaco e del comune di Modena. Le manie di grandezza, purtroppo mai correlate da altrettanto grandi risultati, del Sindaco Ricci sono note a tutti ma i 25mila euro che sembra siano stati spesi per questa trasferta riteniamo che potevano essere impiegati meglio per affrontare criticità della nostra città o per aiutare le famiglie in difficoltà a prescindere dal fatto che i danari in questione provengano da uno sponsor o, peggio ancora, dalle pubbliche casse comunali».