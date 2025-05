Pesaro, viale Marconi torna a doppio senso: ciclabile e 23 parcheggi

PESARO – Da venerdì (16 maggio) al via al nuovo assetto di viale Marconi. Cambia quindi la viabilità che torna a doppio senso di marcia (dal centro al viale e viceversa) a cui si lega la novità della pista ciclabile in entrambi i lati, a senso unico e concorde a quello della corsia veicolare. I parcheggi in totale saranno 23, rispetto ai precedenti 11 e di cui fanno parte: un’area di sosta per persone diversamente abili; uno stallo per il carico e scarico delle merci valido nei giorni lavorativi, dalle 6 alle 12, per massimo 30 minuti; 9 stalli dedicati alla sosta con disco orario valido nei giorni lavorativi, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, per massimo 30 minuti; 5 stalli di sosta riservati ai residenti e dimoranti nella Ztl del centro storico; 5 stalli di sosta a pagamento, dalle 9 alle 19, eccetto festivi.

«Con questa scelta non abbandoniamo il progetto della piazzetta che è prevista per viale Marconi – dice il sindaco Andrea Biancani -, ma purtroppo, almeno per i prossimi anni, sarà difficile individuare le risorse per la realizzazione del progetto in quanto negli ultimi mesi sono subentrate altre priorità. Sarebbe inutile tenere chiuso uno spazio che attualmente è una strada asfaltata e che non ha le caratteristiche per svolgere, così com’è, la funzione per cui era stata pensata: quella della socialità e di una piazza pubblica».

La scelta, inoltre, prende anche in considerazione i disagi che vivono i residenti di via della Vetreria e via della Battaglia, per via dei lavori in zona: «Sono stati tolti diversi stalli per una giusta fruizione dei lavori nel complesso delle Zoccolette di Erap e riteniamo che, con questo nuovo assetto, possiamo dare ampio respiro anche a chi abita in zona, dando 5 stalli di sosta riservati ai residenti e dimoranti nella Ztl del centro storico», conclude.