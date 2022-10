Pesaro, via alla sperimentazione delle isole ecologiche intelligenti in centro storico

PESARO – Cambia la modalità di conferimento della raccolta differenziata nella Ztl di Pesaro. Da oggi, 24 ottobre, via alla sperimentazione con una modalità alternativa e moderna attraverso isole intelligenti, che interessa oltre 900 utenze, tra via XI Febbraio, via Gramsci, Via S. Francesco.

«Permetterà di aumentare la qualità della raccolta dei rifiuti in centro storico – ha commentato il sindaco Matteo Ricci – Se funzionerà vorremmo ampliarlo e replicarlo in tutti i quartieri della città».

Una foto del porta a porta

«Un modo per avere il rifiuto tracciato, premiando coloro che sono ligi e sanzionando chi “sgarra”. Per il nuovo design dei bidoni ci siamo ispirati alla bellezza, prendendo spunto da Mantova che li ha già utilizzati nel suo bellissimo centro storico patrimonio UNESCO». I cassonetti si aprono attraverso la “Carta Smeraldo” «Chi non l’avesse ancora ritirata potrà farlo all’infopoint di MarcheMultiservizi presente in piazza del Popolo, fino a sabato 29 ottobre e da giovedì 3 a sabato 5 novembre», il mattino dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 19.