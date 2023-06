Pesaro, al via il Sanpietrino Summer Festival 4.0 edizione 2023 

Appuntamento tutti i martedì in piazza Mosca dal 6 giugno al 5 settembre. Musica, street food e mercatini

PESARO – Torna il Sanpietrino in piazza Mosca a Pesaro. Un appuntamento fisso della bella stagione pesarese, quest’anno all’ottava edizione.

Musica, dj set, street food (piadina, pizza e cibo etnico), craft market e mercatini con artigiani da tutta Italia. Un format ormai collaudato, che ogni anno si arricchisce di novità.

L’evento si inserisce nella «programmazione della nostra “Estate da Capitale”», hanno sottolineato il sindaco Matteo Ricci e il vice sindaco e assessore Daniele Vimini. L’evento ideato e organizzato da Casetta Vaccaj di Silvia e Sabrina Ottani in collaborazione con l’associazione culturale “Masasivà” (Valeria Agabiti e Manuela Costigliolo) nata dall’incontro con il Silent Book Pesaro e Casetta Vaccaj, si svolgerà tutti i martedì dal 6 giugno al 5 settembre, dalle 18 fino a tarda sera.

«Piazza Mosca è uno dei luoghi simbolo della città, che delinea la via intrapresa nove anni fa, a inizio mandato: costruire un’economia nuova, basata su cultura, turismo e bellezza. Una linea che oggi portiamo avanti con la Capitale Italiana della Cultura 2024. Il Sanpietrino è una bellissima cartolina che ci aiuta a raccontare la città e che dialoga alla perfezione con i contenuti proposti», hanno detto Ricci e Vimini.

La manifestazione «è un bellissimo esempio di come il lavoro di squadra paga sempre. Fare rete tra commercianti funzione, complimenti alle organizzatrici perchè con questa idea, diversi anni fa, hanno fatto da apripista alle altre iniziative del centro storico», ha ricordato l’assessore con Delega alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci.

«L’obiettivo è esaltare Pesaro e le sue peculiarità – hanno detto le organizzatrici presentando il ricchissimo programma-. Puntiamo molto sui giovani, e la novità dell’anno saranno le “serate prefestival”, dedicate al cinema al viaggio e alla sostenibilità». Alcuni nomi: Clarissa Vichi, Sorbolounge, Mida.

Tra le collaborazioni quella di Avis «Abbiamo bisogno del contatto diretto con le persone – ha detto Lorenzo Cecchini – per spiegare l’importanza della donazione. Siamo già presenti sul territorio, organizziamo eventi nelle scuole, ma c’è ancora bisogno di fare tanto e allargare la platea dei nostri donatori». E Della Rovere: «Siamo entusiasti di essere presenti anche quest’anno ogni martedì al Sanpietrino – ha concluso Irina Della Rovere -, con i nostri gioielli e con un vastissimo assortimento di minerali, cristalli e pietre dure. Continueremo il percorso intrapreso già lo scorso anno, per conoscere meglio il meraviglioso mondo delle pietre, le loro caratteristiche, la loro energia e le sinergie che possono avere con ognuno di noi. Per questo motivo durante tutta l’estate saremo anche attivi con conferenze tematiche».

Il programma completo sulla pagina Facebook: Sanpietrino 4.0

In occasione della prima serata del Sanpietrino si svolgerà “Nove anni da sindaco”: martedì 6 giugno alle 21, nel Cortile dei Musei Civici, Matteo Ricci incontrerà stampa e cittadini. «Sarà un’intervista a più voci, per parlare di cultura, infrastrutture, sport, turismo, sostenibilità e futuro della città».