Pesaro, via libera alla riqualificazione di piazza Redi

PESARO – Riqualificazione di piazza Redi, fumata bianca in consiglio comunale. Approvata all’unanimità la mozione di indirizzo presentata dal consigliere Dario Andreolli sulla “riqualificazione della zona di piazza Redi” emendata dal documento presentato dai consiglieri Andreolli e Pandolfi.

Andreolli (Lega) ha ricordato l’intento dei proponenti: «Riconoscere gli interventi fatti ma anche evidenziare ciò che c’è da fare per riqualificare una delle zone più importanti dal punto di vista residenziale e commerciale della città. Anche per la sua conformazione “a piazza”, la zona necessita una riqualificazione estetica e funzionale. L’obiettivo è eliminare anche tutte le problematicità che verrebbero ridotte con una maggior fruizione dei cittadini. Un’azione di qualità inciderà in socialità e, di conseguenza, in tema di sicurezza e controlli».

Pandolfi (Pd): «La mozione emendata è ben diversa da quella presentata tempo addietro» sottolinea il consigliere che continua ponendo l’accento sulle «manutenzioni: occorre investire sulla ordinaria e straordinaria- Piazza Redi ha i suoi anni, occorre rivedere la pavimentazione e gli arredi, così come la pulizia profonda. Sulla parte privata, «l’impegno richiesto all’amministrazione è quello di sedersi a un tavolo con i condomini avendo chiaro che l’impegno dei privati va sostenuto dal Comune, così come già fatto per l’area dei portici». Altro tema è «quello delle iniziative culturali: dopo il periodo del Covid bisogna riprenderle, già attivati con l’assessore Frenquellucci per usare questo luogo per iniziative che destagionalizzano. Tema “disagio giovanile”: «Si deve dare continuità, potenziandoli, ai percorsi già attivati». Il riferimento è alla baby gang che ha impazzato nei mesi scorsi in zona. Ora uno dei ragazzi è in carcere, altri hanno ricevuto denunce e daspo urbani per allontanarli dalla zona.

Lugli (M5S): «È la dimostrazione che se ci concentriamo sui temi e sul fare si trova un modo per realizzare le cose. Oggi ci siamo riusciti».