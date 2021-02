Pesaro, via libera alla pista ciclabile dal Rossini Center a Villa Fastiggi

PESARO – Ciclabile sul Foglia, con 32 favorevoli e 1 voto non espresso il Consiglio Comunale ha approvato la variante al PRG per la realizzazione di “Move on bike – La Bicipolitana lungo la valle del fiume Foglia”.



A presentare il tracciato è stato l’assessore Belloni: «La pista congiungerà la ciclabile in zona Rossini Center fino al lago Penserini di Villa Fastiggi in un percorso complessivo di 2500 metri. La variante indicherà come ciclabile gli ultimi 200 metri di questo tracciato, che al momento non sono inseriti con destinazione urbanistica di “area pavimentata”.

È un’opera che sarà sostenuta dai 560mila euro di finanziamento nazionale e dai 360mila euro di mutuo comunale. Questo è il secondo dei tre step per il via ai lavori. L’approvazione permetterà il passaggio del progetto in Provincia per poi tornare in Comune».

Via libera anche al bar nella zona di via dell’Acquedotto, con l’utilizzo temporaneo (per un massimo di 7 anni), della zona bar, approvata con 24 favorevoli e 9 contrari. La convenzione modifica l’uso degli spazi del bar del nuovo Bocciodromo che passa “da attività complementare all’impianto sportivo ad attività di pubblico esercizio autonoma e indipendente dallo stesso”.

L’assessore Belloni ha spiegato: «È un’area in cui crediamo e su cui ci stiamo impegnando con il progetto del Bando delle Periferie. Ci sembrava giusto, una volta completata la struttura del Bocciodromo, garantire i servizi offerti da un bar al maggior numero di fruitori possibile, non solo quindi ai soli soci dell’impianto sportivo».

Tra i punti del consiglio comunale anche la risposta all’interrogazione di Roberto Biagiotti (Lega) sui lavori di “Illuminazione del tratto di strada all’altezza del gruppo di case Bertulli” a Santa Maria dell’Arzilla. Enzo Belloni, assessore all’Operatività, ha chiarito che «sono già stati posizionati 4 punti luce nella zona. Abbiamo predisposto la somma di 29mila euro per sistemare l’illuminazione della zona in oggetto e quella di altre aree comunali. Entro l’estate la situazione tornerà alla normalità come richiesto da residenti e Consiglio di Quartiere».