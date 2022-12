Pesaro, via libera alla Cittadella dello Sport di Torraccia: 3,5 milioni dal Pnrr

PESARO – Cittadella dello sport, via libera dal Comune di Pesaro che ha approvato all’unanimità il progetto di fattibilità e autorizzazione al rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici.



Il progetto in zona Torraccia, finanziato con risorse Pnrr, «prevede un fabbricato di due piani per un’altezza massima di 8,50 m, ad una distanza minima di 3 m dalla strada comunale, per cui risulta necessario il passaggio in Consiglio per attivare la procedura del permesso di costruire in deroga» spiega Pozzi, che aggiunge: «La delibera dimostra come il Comune sia stato capace di intercettare importanti risorse del Pnrr e ricorda come lo stesso sia stato l’unico dalle dimensione medio-piccole, ad essere riuscito a ottenere tutti i tre finanziamenti previsti dai cluster del Pnrr: il primo finalizzato alla nuova Cittadella dello Sport, il secondo, per la riqualificazione di un’area sportiva esistente – quella del baseball – destinataria di 1 milione di euro; la terza per la realizzazione, con intervento da 4 milioni, per quella del basket».

Nel caso della prima, oggetto della delibera, il Comune «realizzerà un investimento di 3,5mln per un’area a supporto della pista ciclorotellistica. Prevede l’impianto di illuminazione e un nuovo manufatto nZeb che accoglierà gli spogliatoi, un’officina, un’attività di somministrazione e una palestra con degli spogliatoi per i giudici di gara».