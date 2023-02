Pesaro, al via i lavori della facciata di Casa Rossini per 92 mila euro

PESARO – Via al cantiere a casa Rossini. Sono iniziati con l’istallazione dei ponteggi avvenuta stamattina, martedì 7 febbraio, i lavori di riqualificazione della facciata di Casa Rossini. «Un restauro generale molto atteso, da 92mila euro, che ci permetterà di mettere in sicurezza e rendere ancor più bello uno dei luoghi simboli della città entro due mesi» spiegano Daniele Vimini, vicesindaco e assessore alla Bellezza e Riccardo Pozzi, assessore al Fare.

Le operazioni, si svolgono anche grazie al contributo di 60mila euro della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, «con la quale abbiamo attivato un’importante sinergia e che ringraziamo – aggiungono Vimini e Pozzi – per la sua attenzione e presenza costante sul territorio» e proseguiranno fino alla primavera, «per permetterci di accogliere al meglio i visitatori che ci raggiungeranno con la bella stagione».

L’intervento sullo storico edificio in cui visse Gioachino Rossini, in accordo con la Soprintendenza, è eseguito dalla ditta Gamma Srl di Fano, specializzata in lavori di restauro e conservazione, e prevede il restauro della facciata, il recupero degli infissi e il consolidamento degli elementi lapidei e del balconcino, «Verrà anche collocata una rampa per l’accesso delle persone con disabilità» concludono gli assessori.