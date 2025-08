Pesaro, via ai lavori in largo Ascoli Piceno per 2 appartamenti per persone diversamente abili

PESARO – Via ai lavori in largo Ascoli Piceno. Entro l’anno verranno realizzati 2 nuovi appartamenti per persone con disabilità, con l’obiettivo di garantir loro una vita autonoma.

Un’“operazione sociale” rivolta a 12 protagonisti a cui il Comune vuole dare una nuova casa, bella e accessibile.

È l’annuncio del sindaco Andrea Biancani, l’assessore alle Politiche sociali Luca Pandolfi, anche presidente del Comitato dei sindaci dell’Ats1, e l’assessore alle Nuove Opere Riccardo Pozzi davanti all’edificio che il Comune sta riqualificando.

«È un altro dei numerosi interventi del Comune di Pesaro – sottolinea Biancani -. Il cantiere da 750mila euro di largo Ascoli Piceno rivolto al sociale. L’Amministrazione continua a investire sui progetti per persone con fragilità, ritenendo il sociale una delle sue priorità». Continua il sindaco: «L’intervento è sicuramente un’occasione per le persone con disabilità coinvolte ma lo è altrettanto per le loro famiglie, che, con questa azione e con le altre che mettiamo in campo, riescono a cogliere la possibilità di vedere i loro cari riuscire ad avere una vita autonoma: la più grande preoccupazione delle famiglie. Questi sono i progetti che davvero riescono a garantire la giusta serenità che ogni nucleo familiare deve avere e su cui, come Amministrazione, stiamo lavorando per dare a ciascun componente i propri spazi e la possibilità di dare risposte alle 0esigenze». Biancani ricorda che l’intervento di largo Ascoli Piceno, «si aggiunge agli altri presenti nel territorio comunale: un arcipelago di opere che conta 60milioni di euro di interventi che stiamo portando avanti con grande impegno. Il nostro obiettivo, non semplice, è di concluderli tutti».

Quello dell’immobile di Tombaccia terminerà entro l’anno, «e lo inaugureremo, con grande gioia insieme alle famiglie che oggi sono presenti per toccare con mano quanto, insieme, stiamo facendo – aggiunge Pandolfi -. Sono le stesse con cui abbiamo costruito il percorso che seguiranno coloro che vivranno questo luogo». Percorso a cui il Comune di Pesaro, capofila del progetto dell’Ats1 finanziato con fondi del Pnrr sociale, ha già destinate risorse, «per supportare l’autonomia delle persone con disabilità – evidenzia l’assessore -; una meta che rientra nella tradizione e nella storia del welfare della città che ha sempre lavorato ponendo al centro la persona, ascoltando e co-progettando insieme a tutti i soggetti coinvolti. Come nel caso di quest’immobile che rispecchierà la “tradizione” del progetto “Dopo di noi” che da anni portiamo avanti con il fondamentale apporto della Fondazione Noi Domani che ci aiuta a gestire sul territorio i progetti».

I servizi previsti per i 12 residenti sono: «L’accompagnamento all’abitare fuori dalla propria famiglia e in condivisione con altre persone, la partecipazione a diversificate attività formative. Una serie di azioni che supporteranno i protagonisti che oggi e nel futuro vivranno in largo Ascoli Piceno e per i quali abbiamo elaborato percorsi di preparazione al distacco dal nucleo di origine e di graduale costruzione di un progetto di vita autonoma in condivisione con altri» spiega Andrea Mancini, coordinatore dell’Ats1.

A presentare la parte tecnica «di un investimento concreto sul welfare, accessibilità e inclusività» è l’assessore Pozzi: «Diamo il via, con le operazioni di demolizione, all’intervento da 420mila euro di lavori che prevedono una scaletta fitta, un cronoprogramma preciso e puntale che ci porterà alla fine dell’anno a dare a 12 persone un luogo in cui vivere la socialità in spazi nuovi, belli e soprattutto funzionali, accessibili e in cui sperimentare l’inclusività». Il fabbricato si sviluppa al piano primo e secondo del condominio di Porta Ovest per 400 metri totali di superficie. «Ciascun piano verrà riorganizzato internamente per ottenere unità abitative autonome e separate – spiega -. Ad ogni livello sarà presente una zona giorno composta da angolo cottura, pranzo e soggiorno collegato a uno spazio scoperto abitabile, un disimpegno per accedere alla zona notte con le camere (4 al piano primo e 3 doppie, più una per il personale, al secondo) e i bagni (2 per ciascun piano)». Saranno inoltre sostituiti i pavimenti, i rivestimenti e gli impianti; verranno installati infissi a taglio termico altamente performanti.