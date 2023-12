Pesaro, via il gazebo di Germano. Frenquellucci: «Regole uguali per tutti»

PESARO – Via il Gazebo del bar pasticceria Germano in piazza Collenuccio. Arriva la precisazione dell’assessore alle Attività Economiche Francesca Frenquellucci.

«Non si fanno eccezioni. Le regole sono uguali per tutti. Si tratta di mettere in atto e rispettare un regolamento approvato all’unanimità dal consiglio comunale nel 2017, dove allora votarono favorevolmente tutte le forze politiche presenti di centro sinistra, centro destra e Movimento 5 Stelle. In quel mandato sedevo tra le fila dei consiglieri comunali, e presentai un emendamento per tutelare le attività che si sarebbero adeguate in modo celere, con sgravi fiscali».

Quindi l’iter: «Allora le schede tecniche furono condivise anche con tutte le associazioni di categoria, e con la Soprintendenze, che come sappiamo dà parere sugli interventi che vengo fatti in centro storico». Così negli spazi principali, come piazzale Lazzarini, il corso XI Settembre e, appunto, piazzale Collenuccio, dove si trova “Germano” «il cui dehor ha anche un problema urbanistico, che non compete ai miei uffici – ha ricordato Frenquellucci -. Dall’approvazione del documento il Comune di Pesaro ha dato alle attività economiche due anni di tempo per adeguarsi al regolamento, poi con il Covid abbiamo deciso di prorogare i tempi. Ad oggi quasi tutte le attività si sono adeguate, altre hanno presentato i loro progetti con richieste di modifica agli uffici delle attività economiche, che ora li sta sottoponendo alla Soprintendenze per modifiche di spazio».

Il Comune di Pesaro «sta seguendo il regolamento, che è uguale per tutti. Non si fanno eccezione, come chiede il centro destra, sarebbe scorretto nei confronti di tutte le attività che in questi anni hanno speso soldi e fatica per rispettare il regolamento».