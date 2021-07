Pesaro, via alle domande per la riduzione della Tari per le famiglie

Le famiglie con ISEE inferiore ai 12-16mila euro, potranno presentare la richiesta per ricevere agevolazioni. Ricci, Pozzi, Mengucci: «Un impegno concreto di 300mila euro per le famiglie in difficoltà»

PESARO – Al via le domande per il Fondo Anticrisi Tari 2021. Da domani le famiglie con ISEE inferiore ai 12-16mila euro, potranno presentare la richiesta per ricevere agevolazioni per il pagamento della Tassa sui Rifiuti. «Si tratta – spiegano il sindaco Matteo Ricci e gli assessori al Bilancio Riccardo Pozzi e alla Solidarietà Sara Mengucci – di un aiuto che il Comune di Pesaro mette a disposizione di coloro che sono stati maggiormente colpiti dalla crisi socio-economica causata dalla pandemia. Un impegno concreto di 300mila euro, al fine di sostenere i nuclei più numerosi e in difficoltà economica». Un’operazione condivisa con Cgil, Cisl e Uil, che rafforza il Protocollo siglato da Amministrazioni e sindacati a difesa delle fasce di cittadini più deboli, alla luce dei nuovi bisogni emersi a causa del Covid-19.

Le famiglie numerose ed in difficoltà economica potranno richiedere una riduzione del 50% della TARI 2021

Come fare richiesta

Sarà possibile inviare la domanda, con allegato ISEE (corrente o ordinario), dal 7/7/21 alle ore 12 del 22/7/21, secondo le seguenti modalità:

– al Protocollo generale dell’Ente in una delle seguenti modalità trasmesso via pec all’indirizzo comune.pesaro@emarche.it, oppure via mail all’indirizzo protocollo@comune.pesaro.pu.it unitamente a copia scansionata di documento di identità;

– spedita con racc. A.R al Comune di Pesaro Piazza del Popolo, n. 1;

– consegnato allo Sportello Informa&Servizi, esclusivamente su appuntamento da prenotare tramite: tel. 0721 387400, e-mail a urp@comune.pesaro.pu.it, messaggio SMS / WhatsApp / Telegram / Skype al numero 3336180142.

La domanda deve essere obbligatoriamente formulata dal soggetto del nucleo familiare che è intestatario dell’utenza TARI.

Chi può fare richiesta

Possono presentare domanda i nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

– titolare di un’utenza TARI domestica residente nel comune di Pesaro;

– avere un Valore ISEE calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, non superiore a €. 12.000,00 (Isee Ordinario o Isee Corrente); Per i nuclei familiari composti da 5 o più componente il Valore ISEE calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013, è aumentato a €. 16.000,00 (Isee Ordinario o Isee Corrente);

– essere in regola, al momento della presentazione della domanda, con i versamenti della Tassa Rifiuti (TARI) al 31.12.2019;

Verifiche e controlli

Il Comune di Pesaro in qualsiasi momento, anche successivamente al riconoscimento del beneficio, effettuerà i controlli, anche a campione, per verificare i requisiti generali previsti.