Pesaro, via ai lavori al San Domenico: obiettivo tutelare i commercianti del mercato delle erbe

PESARO – Mercato delle erbe, via alla riqualificazione del San Domenico. Obiettivo conciliare le esigenze dei commercianti.

L’obiettivo dell’Amministrazione è «garantire la continuità lavorativa e confermare una collocazione che garantisca il massimo della fruizione e della funzionalità agli ambulanti e ai visitatori dello spazio». Francesca Frenquellucci, assessora con delega alle Attività produttive del Comune fa il punto riguardo il futuro posizionamento dello storico “Mercato delle Erbe” ad oggi situato nella corte del palazzo San Domenico, oggetto del prossimo intervento di riqualificazione finanziato dal Pnrr.

Tecnici del Comune al lavoro, «per verificare la migliore soluzione in cui ospitare, in piena sicurezza e anche nel massimo rispetto delle condizioni igienico-ambientali, le bancarelle alimentari ad oggi attive la mattina in questo spazio che necessita di migliore strutturali e d’immagine a cui pesaresi e Amministrazione, sono molto legati».

«Nessun passo in avanti senza prima aver condiviso la futura location con gli interessati» assicura Frenquellucci facendo riferimento ai circa 10 espositori presenti ad oggi, alcuni dei quali con concessioni annuali, «che cercheremo comunque di tutelare» vista la necessità di trovare un altro luogo in cui accoglierli: «Il cantiere si aprirà, come previsto dal cronoprogramma indicato dal Pnrr, intorno a settembre e sarà molto importante, per dimensioni e per tipo di lavorazioni. Nei prossimi giorni, come già condiviso dalla giunta, incontreremo le attività interessate e presenteremo loro le opzioni che hanno ottenuto “la fattibilità” riguardo tutti gli aspetti inerenti la questione» conclude l’assessora.