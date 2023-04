Pesaro, via ai lavori in piazzale D’Annunzio: ecco come cambia la viabilità

L’ordinanza indica i cambiamenti alla circolazione e sarà in vigore dalle 8:30 del 12 aprile, per un mese. Ecco cosa fare

PESARO – Inizieranno dopo le festività pasquali i lavori di rigenerazione di piazzale D’Annunzio, che trasformeranno il luogo in «Una nuova piazza della città, un luogo ricco di verde, sicuro, armonioso e vivace che allungherà la passeggiata nel lato sud di viale Trieste». Per permettere l’esecuzione di questa prima fase di lavori, a partire dalle ore 8:30 mercoledì 12 aprile e fino alla mezzanotte di 12 maggio, sono previste modifiche temporanee della viabilità in zona mare.

Cambiamenti che riguarderanno, in particolare, il tratto di viale Trieste interessato dall’intervento: quello compreso tra via Buonarroti e via Mascagni.

La direzione di marcia sarà invertita sia in via Buonarroti, per raggiungere viale Trento, sia nel tratto di viale Trento compreso tra via Buonarroti e via Mascagni, da cui sarà possibile raggiungere di nuovo viale Trieste.

Anche via Verdi sarà percorribile solo fino a viale Trento, mentre l’ultimo tratto prima di piazzale D’Annunzio potranno percorrerlo solo i residenti con doppio senso di circolazione, stessa cosa accadrà nei tratti di viale Trieste limitrofi al piazzale, sia a nord che a sud. Infine, lungomare Nazario Sauro sarà raggiungibile da via Zanella.

La viabilità da rispettare

Operazioni che si svolgeranno in circa 3 mesi, con avvio ad aprile e in due step: il primo più strutturale; il secondo più estetico (di rifinitura ed allestimento, si svolgerà nelle settimane finali). «Nella prima fase – spiega l’assessore – sposteremo di qualche metro il tratto di ciclabile che percorre il piazzale per ampliare l’area; questa parte di Bicipolitana verrà illuminata dal basso e protetta da una schermatura vegetale realizzata con delle siepi; solo una parte del tanto verde che caratterizzerà l’intero piazzale»; e che dopo l’intervento, passerà dal 2 al 37%.

«Saranno collocati piante e arbusti he ridurranno gli effetti del calore estivo, abbasseranno l’inquinamento sonoro e renderanno piazzale D’Annunzio un luogo accogliente e armonioso con le fioriere e aiuole che enfatizzeranno la concentrica generazione dello spazio». Grazie anche agli altri accorgimenti previsti, tra questi: il rifacimento di un’illuminazione, che sarà adeguata al contesto e rivolta verso il centro della piazza; lo spostamento del “Casco da leggenda” – per aprire la visuale verso l’Adriatico – e la protezione e valorizzazione, alla base, da un velo d’acqua; l’allestimento di postazioni fisse (circa 30 posti a sedere) che corrono, definendola e arricchendola lungo la circonferenza della piazza e la sistemazione della pavimentazione interna, che potrà accogliere circa 450 sedute amovibili».