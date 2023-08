Pesaro, vermi messi nel distributore automatico e gomme di bici tagliate: vandalismi al mare

Scherzo di pessimo gusto per chi inseriva la mano nel vano per raccogliere il resto nel self. Bici prese di mira

PESARO – Vandali e scherzi di pessimo gusto. Tanto da mettere i vermi nel distributore automatico.

Qualche notte fa c’è stato un raid nella zona di Ponente con circa 40 lettini tagliati di netto. Sul caso indaga la polizia.

Ma domenica sono state trovate varie bici con le gomme forate appositamente. E’ accaduto in viale Venezia ma anche in altre vie limitrofe. In sostanza tutte le bici che sono state lasciate fuori, o in strada o all’interno dei cortili dei condomini ma con il cancello aperto, hanno subito danni.





Infine i vermi messi all’interno del distributore self service nel contenitore dove si raccolgono le monete di resto. Il fatto è avvenuto nel Self di viale della Repubblica. Si tratta probabilmente di bigattini, ovvero larve di mosca utilizzate per la pesca. Quindi chi infilava la mano per prendere i soldi, si ritrovava le dita tra i vermi. Un pessimo e disgustoso scherzo.

Tutto è stato ripulito ma nel frattempo qualcuno aveva anche provveduto a fare un video e a inviarlo sulla popolare pagina Instagram “Welcome to Pesre” dove si segnalano stranezze e bizzarrie varie. E qualcuno domenica mattina uscendo di casa si è trovato sull’uscio sacchetti di spazzatura maleodoranti, probabilmente presi da qualche vicino cassonetto.