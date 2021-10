Pesaro, venduto l’Hotel Cruiser. Ecco chi è il nuovo proprietario

Gabriele Piantini si è aggiudicato la struttura in viale Trieste per 5,4 milioni di euro ed è pronto alla sua riqualificazione. L'albergo si somma agli altri hotel di proprietà, localizzati ad Osimo ed Ancona

PESARO – Venduto l’hotel Cruiser dopo una serie di aste andate deserte. E ora lavori per diventare una struttura all’avanguardia. L’imprenditore Gabriele Piantini, già proprietario dell’Ego Hotel di Ancona e amministratore delegato del Great Hotel Group che ha alberghi a Osimo, Ancona e Pescara ha acquistato il Cruiser a 5.420.0000. Il ribasso a 4.973.750 ha sortito l’effetto sperato e dopo una serie di rialzi è stato aggiudicato a mezzo milione in più rispetto alla base.

A giugno c’era stata l’ultima asta deserta per una base di 5.750.000 euro. Ancora al ribasso dopo i 6.387.430 euro di marzo, i 7.097.144 euro di dicembre 2020. Nessuno si era fatto avanti. A ottobre dell’anno prima la cifra base era di 8.871.430 euro. In due anni lo sconto è stato di oltre 4 milioni di euro.



L’imprenditore è pronto alla ristrutturazione per farlo diventare un hotel moderno di altissima qualità, punto di riferimento per il turismo a Pesaro.