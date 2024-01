Pesaro, venduta l’ex Mascarucci e il Totem, senza offerte Villa Marina e l’ex carcere minorile

Andati in asta dieci immobili del Comune. La scuola si trasformerà in residenziale-terziario. Il ricavato in manutenzioni

PESARO – Mascarucci e Totem venduti, il Comune incassa 2 milioni e mezzo di euro. Ma nessuna offerta all’asta per Villa Marina e l’ex Carcere Minorile.

Dieci immobili di proprietà comunale del valore complessivo di 4 milioni e 771 mila euro sono andati all’asta. Tra i beni di maggior rilievo, la vendita è andato a segno per l’ex scuola Mascarucci di via Agostini e per il centro di aggregazione Totem a Villa San Martino. Niente da fare, invece, per l’ex carcere minorile e per l’impianto sportivo di Villa Marina, così come per altri sei lotti in elenco. L’ex scuola Mascarucci, in Soria, un lotto da 3.234 mq con destinazione urbanistica a residenziale-terziario-servizi e attrezzature, è stato messo all’asta con un prezzo base di 1.944.000 euro. L’offerta è arrivata a 2,2 milioni di euro. I 250 alunni dell’ex scuola di Soria, da quest’anno sono ospitati nella sede della Pesaro Studi in viale Trieste e torneranno in Soria alla Dante Alighieri, insieme agli studenti delle medie, quando il cantiere (che ancora deve diventare operativo) sarà terminato.

Il Comune utilizzerà il ricavato per la manutenzione di strade e quartieri e per riqualificare il centro sociale di Villa San Martino con spazi per i giovani.

Il centro di aggregazione Totem in via degli Artigiani, un’ex scuola da 1.226 metri quadri, con valore base d’asta di 268.686 euro), è stato alienato a 313mila euro.

In questo caso c’è stata più di un’offerta. Vengono ampliate le destinazioni d’uso a residenze, attività terziarie e servizi. Un centro frequentato da circa trenta bambini e 20 giovani. Le mamme dei bimbi e ragazzi che partecipano alle attività del Totem alla vigilia dell’asta si sono mostrate fortemente preoccupate, davanti all’incertezza sugli spazi alternativi e sui tempi di individuazione degli stessi, per consentire ai propri figli di ritrovarsi in luoghi ricreativi alternativi al Totem.

L’asta comprendeva anche l’ex carcere minorile di via Bertozzini, con destinazione a residenziale, terziario, servizi al prezzo di 770.823 euro; l’impianto sportivo di Villa Marina, mantenendo la destinazione sportiva (4.960 mq al prezzo di 850.265 euro); un terreno edificabile con sovrastante rudere, in via dei Condotti 2 (zona Muraglia, Quartiere 7), con valore a base d’asta di 197.100 euro e altri beni.