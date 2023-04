Pesaro, vendeva online bici e monopattini rubate nei garage: denunciato

PESARO – Furti a Pesaro, oggetti venduti on line. Denunciato albanese che si spacciava per un medico.

Il personale della Polizia di Stato in servizio alle Squadre Mobili di Pesaro e di Forlì, all’esito di una indagine svolta in sinergia tra i due uffici investigativi, in relazione ad una serie di furti compiuti all’interno di garage condominiali di Pesaro, ha proceduto alla perquisizione di alcuni immobili situati a Fano, Gradara e Forlì.

Un 30enne, pregiudicato di origini albanesi, sotto falso nome, si spacciava per un inesistente medico dell’ospedale “Bufalini” di Forlì mettendo in vendita sulla rete biciclette che alcune vittime di furti hanno riconosciuto come proprie.



L’attività ha permesso il ritrovamento di una trentina biciclette di varie fatture, alcune delle quali già riconosciute dai legittimi proprietari, due monopattini elettrici, nonché altri oggetti, tra i quali un casco griffato “Valentino Rossi”.



Le immagini del materiale in sequestro saranno pubblicate sulle pagine Facebook delle Questure di Pesaro e Forlì per agevolarne il riconoscimento e la restituzione agli aventi diritto. Il destinatario della perquisizione è attualmente indagato per il reato di ricettazione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pesaro.