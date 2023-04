Pesaro, variazione di bilancio da 4 milioni: investimenti su asfalti, servizi e cultura

PESARO – Il sì della giunta alla variazione al Bilancio presentata dall’assessore al Rigore sblocca ulteriori, importanti risorse per la città. «Quasi 6 milioni, a dimostrazione della gestione virtuosa del bilancio dell’ente» sottolinea Andrea Nobili. Una gestione che, da una parte è “garantista”, perché «assicura l’alta qualità ed efficienza dei servizi primari a cui è indirizzata la strategia dell’Amministrazione – educativi, cultura, manutenzioni», dall’altra “intraprendente” «perché capace di investire ingenti somme per le strade, le manutenzioni e riqualificazioni, rendendo così più bello e sicuro il territorio» aggiunge l’assessore.

La variazione, che sarà portata in Consiglio comunale il 28 aprile, porta con sé l’avanzo libero e vincolato del consuntivo 2022; risorse che, complessivamente, “cubano” quasi 6 milioni. Di queste, oltre la metà, 4.096.000 euro, sono destinate agli investimenti: «Tra le voci più importanti, gli ulteriori 2,2milioni che mettiamo per la straordinaria manutenzione delle strade (asfaltature e marciapiedi) e quelle per la viabilità e opere di consolidamento delle carreggiate, la pulitura di fogne e fossi». Assicurate anche le cifre per il Bilancio partecipativo «che premierà i Quartieri assegnando 208mila euro per la concretizzazione dei progetti da loro giudicati prioritari». Si aggiungono al Bilancio anche i 420mila euro per la straordinaria manutenzione delle scuole del territorio, tra cui l’Alighieri e l’Anna Frank.

Servizi educativi al centro anche delle risorse rafforzate, per la parte corrente, dall’avanzo libero: «Più di 800mila euro per la gestione delle scuole dell’infanzia, dei nidi, per le convenzioni e i servizi di ristorazione scolastica» spiega Nobili. Tra le voci più importanti anche i 500mila a sostegno della cultura (eventi, iniziative e promozione) e per i 100mila euro per il “sociale” (per interventi straordinari di sostegno al reddito).

«Ancora una volta, la gestione efficiente della macchina amministrativa, ci permette di agire con tempestività, di avere risorse e di metterle subito a disposizione per dare risposte ai cittadini» conclude Nobili.