Pesaro, variante di Largo Tre Martiri. Non cambia la viabilità

PESARO – Largo Tre Martiri, dopo le polemiche tra i residenti e il rinvio della variante in consiglio comunale, il comune mantiene la viabilità ordinaria.

È con una proposta che presenterà nel prossimo Consiglio comunale che Mila Della Dora, assessora alla Rapidità Mila Della Dora, chiude la partita su largo Tre Martiri, «oggetto della delibera urbanistica che consentirà la riqualificazione dell’area, in particolare con l’intervento anti-degrado sull’ex Suzuki, senza toccare la viabilità esistente».

Della Dora lo aveva già spiegato durante l’incontro con i residenti del Q9, «La delibera è un’azione ‘anti-degrado’ su largo Tre Martiri» e oggi aggiunge un impegno formale alle rassicurazioni già date ai cittadini di Soria durante la riunione che aveva convocato per coinvolgere il Quartiere: «La bretella su via Agostini non si farà – dice -. Confermo quanto già annunciato: la viabilità della zona resta tale e quale, con lungofoglia Caboto a doppio senso di marcia. Non ci sarà alcuna variazione».

«Non solo promesse – precisa Della Dora – ma fatti concreti che seguono la fase di ascolto e l’incontro pubblico convocato per recepire il parere dei soriani» che avevano chiesto un impegno per iscritto, e a cui «oggi rispondiamo con una proposta che sarà sottoposta all’emiciclo e che ci permette di chiudere il cerchio attorno a un progetto che partiva da un punto ben definito: valorizzare e riqualificare largo Tre Martiri».

Per farlo, la delibera urbanistica “anti-degrado”, “per l’adozione di variante sostanziale al piano regolatore per la suddivisione del comparto unitario di Largo Tre Martiri”, sblocca uno stallo di 24 anni. «L’area sarà ripartita in quattro lotti funzionali; lo “spacchettamento” – legittimamente richiesto dalle proprietà – permetterà la rigenerazione complessiva di uno degli ingressi strategici di Pesaro; ridurrà di 600mq il carico edificatorio dell’area; la metterà in sicurezza dal punto di vista idraulico attuando il Piano di mitigazione; renderà largo Tre Martiri più bello e funzionale» spiega Della Dora.