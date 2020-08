Un po’ di Pesaro in Valle d’Aosta: a Sarre inaugurata la Bottega Rossini

PESARO – Taglio del nastro, sulle note di Rossini. Al compositore si è infatti ispirata Valeria Valla, di origini pesaresi da 17 anni in Valle d’Aosta, che ha aperto a Sarre la Bottega Rossini.

All’inaugurazione, oltre al sindaco del centro valdostano Massimo Pepellin e agli assessori del territorio, c’era anche l’assessore con delega alle Attività Economiche di Pesaro, Francesca Frenquellucci.

La Bottega Rossini a Sarre

«È stato emozionante- commenta Frenquellucci- vedere una nuova start up che ha pensato di portare i nostri prodotti pesaresi nel territorio di Sarre: il mare di Pesaro si unisce alle montagne della Valle D’Aosta. In bocca al lupo a Valeria, Pesaro ti abbraccia e ringrazia per aver voluto portare un pezzo della nostra città nel paese in cui vivi»