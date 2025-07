Pesaro, Valditara in visita per "Scuola Futura"

PESARO – Il ministro Giuseppe Valditara in visita a Pesaro per il progetto “Scuola futura” a Villa Caprile.

Non c’è solo l’elenco dei progetti, perchè ad accoglierlo c’era un sit in di protesta con le sigle di Pd, M5s e Cgil, una cinquantina di persone, tra i quali la consigliera regionale Micaela Vitri e i giovani consiglieri Riccardo Bernardi e Andrea Salvatori per Pesaro, Lorenzo Ugolini per Urbino, Beatrice dell’Onte per Fermignano, Gianluca Vichi per Vallefoglia.

Il Ministro è passato oltre: «Poche persone che non hanno niente a che vedere con la scuola, parliamo di cose serie».

La visita a Villa Caprile

A Villa Caprile c’erano i ragazzi delle scuole degli istituti tecnici che hanno potuto mostrare a Valditara i progetti nati all’interno di “Scuola futura”. «La mia visita qui è una testimonianza importante della bontà della qualità della scuola italiana. Queste sperimentazioni, questi progetti, addirittura brevetti di ragazzi straordinari rappresentano la grande la grande qualità della nostra istruzione tecnico professionale. Investiamo nella scuola marchigiana 670 milioni di euro e per l’edilizia scolastica circa 507 milioni».



Questa mattina, martedì 8 luglio, il Ministro continuerà la sua visita che finirà con il liceo Marconi attorno alle 11, prima di ripartire in direzione di Ancona.

Il sindaco di Pesaro

Valditara è stato comunque ringraziato dal sindaco Andrea Biancani: «Vogliamo ringraziare pubblicamente il Ministero per aver scelto Pesaro come città ospitante dell’evento “Scuola Futura”; è stato bellissimo vedere in questi giorni tanti giovani in giro per la città. Come Comune, riteniamo che questo sia un grande riconoscimento per il lavoro che abbiamo fatto in questi anni e per la capacità che l’Amministrazione ha avuto nell’intercettare i fondi Pnrr; oltre 21milioni di interventi ultimati e in corso nelle scuole della città. Un’operazione enorme, unica e che riguarda 9 cantieri distribuiti nell’intero territorio».

Poi il tema dei tagli. «Purtroppo, non sono più previsti fondi del Piano triennale per l’edilizia scolastica che, invece, sarebbe necessario reintrodurre per permettere ai comuni di proseguire i lavori di mantenimento e riqualificazione di tutte le scuole della città. Inoltre, sono emerse ulteriori rimodulazioni delle risorse in base ai fondi Pnrr intercettati dai Comuni». In sostanza, i Comuni virtuosi che sono riusciti a captare i fondi «si trovano a dover affrontare tagli severi che il Governo ha inflitto; tagli che, in maniera illogica, ha compiuto in modo direttamente proporzionale alla quantità di risorse Pnrr incamerate: riqualificare l’offerta di strutture scolastiche in un territorio creando nuovi “contenitori”, dovrebbe andare di pari passo con il supportare un ente per poter “riempire” gli edifici, inserendo in questi spazi servizi e attività. Queste, per noi, rappresentano tutte sfide che il Comune deve affrontare e che non sono certamente semplici ma che stiamo comunque vincendo, cosa non scontata, portando a termine tutti i cantieri, anche a fronte delle difficoltà riscontrate».

E l’appello: «Sosteneteci – dice Biancani -, i Comuni italiani hanno dimostrato di saper sfruttare questi fondi ed è questa la strada giusta».