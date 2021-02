Pesaro, vaccini over 80 al centro sociale Novecento, ecco come prenotarsi

Il luogo in via del Cinema servirà Pesaro, Gradara, Gabicce, Tavullia, Montelabbate, Vallefoglia, Mombaroccio

PESARO – I vaccini per Over 80 si faranno al Centro Sociale Novecento “P. Monaldi” in via del Cinema 41. Lo annuncia il sindaco Matteo Ricci, che aggiunge: «tutti gli over 80 dei Comuni di Pesaro, Gradara, Gabicce, Tavullia, Montelabbate, Vallefoglia, Mombaroccio si dovranno recare al centro sociale della Celletta», luogo scelto oggi dopo il sopralluogo degli assessori all’Operatività Enzo Belloni, alla Coesione Mila Della Dora, insieme ai dirigenti dell’ASUR. «Spero davvero che ci sia un’adesione di massa, perché vaccinarsi è un dovere etico, morale e civile nei confronti di tutti».

È uno dei tre punti in provincia di Pesaro, cosa che ha generato critiche da parte della consigliera Regionale Micaela Vitri, che ha parlato di penalizzazione per l’entroterra.

Come prenotarsi?

Ci si potrà prenotare a partire da venerdì 12 febbraio alle ore 14, sul sito https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it o telefonando al numero verde 800.00.99.66. Nell’operazione saranno impegnati medici e infermieri dell’Asur e Protezione Civile. «Ringraziamo per la disponibilità della struttura che accoglierà l’iniziativa – così Belloni e Della Dora -. Da valutare la possibilità di piccole modifiche alla viabilità della zona, durante le giornate di vaccinazione».