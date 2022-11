Pesaro, va a casa di un amico e spariscono 12.300 euro in contanti: a processo

È il caso di un 23enne moldavo che aveva fatto visita a un ragazzo albanese. I soldi sarebbero stati in un vaso di vetro. La storia

PESARO – Il mistero dei contanti spariti. Tanti contanti. Va a casa di un amico e viene accusato di aver rubato ben 12.300 euro in contanti. È la storia di un ragazzo moldavo di 23 anni che si deve difendere dall’accusa di furto.



Un caso quantomai particolare perché il giovane imputato era stato invitato da un amico albanese a casa. Qui stando alle querele, approfittando di un momento di distrazione, avrebbe messo mano a un grande contenitore di vetro dove la famiglia teneva dei soldi in contanti. Tanti soldi, perché sarebbero spariti appunto 12.300 euro. Circostanza che l’avvocato è pronto a contestare con forza anche in base alle differenti versioni fornite dai membri della famiglia.