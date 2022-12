Pesaro, urta un uomo in bicicletta e scappa: rintracciato e denunciato

I carabinieri sono risaliti a un pesarese di 40 anni che aveva fatto cadere un ragazzo del Bangladesh in via XXIV Maggio

PESARO – Fa cadere un uomo in bici urtandolo con l’auto e scappa. Il fatto è accaduto nella serata del 15 dicembre e i carabinieri sono riusciti a dare un volto e un’identità a chi aveva provocato l’incidente in viale XXIV Maggio. Qui un ragazzo del Bangladesh è rovinato e terra e finito al pronto soccorso dove gli hanno dato 5 giorni di prognosi.

Dopo accertamenti e indagini i militari hanno rintracciato il colpevole, un 40enne pesarese. Nell’auto c’erano ancora i segni dell’impatto con la bicicletta. L’uomo è stato denunciato per fuga in caso di incidente con feriti e omissione di soccorso.

Per il responsabile è scattato il ritiro della patente e la multa di 160 euro. Il veicolo non è stato sottoposto a fermo perché era di un familiare.