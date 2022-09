Pesaro Urbino, i weekend gastronomici Confcommercio più forti del caro bollette

PESARO – Un viaggio nella provincia del gusto. Trentanove edizioni per i Week-End Gastronomici d’Autunno, 78 in totale considerando anche quelli di Primavera, 43 ristoranti aderenti, 30 località interessate. Sono questi i numeri dell’iniziativa di Confcommercio Marche Nord, la più longeva tra quelle di promozione e valorizzazione enogastronomica e della ristorazione nella regione Marche, presentata presso la sede dell’associazione di categoria.

E’ in programma dal 24 settembre al 3 dicembre. Itinerari nell’entroterra della Provincia di Pesaro e Urbino e nel Montefeltro. E nella guida anche gli itinerari della bellezza.

«Una manifestazione indubbiamente di successo – ha esordito il presidente Angelo Serra – e forse quella meno sostenuta dai finanziamenti pubblici che vengono elargiti per eventi e sagre che durano qualche ora, certamente con grande presenza di pubblico ma dall’inesistente valore turistico o gastronomico. Proseguiamo con l’impegno da sempre profuso nel valorizzare la ristorazione, promuovere l’uso dei prodotti del territorio, riscoprire i piatti e le ricette della tradizione».

Ha coontinuato il direttore generale Amerigo Varotti: «Siamo particolarmente orgogliosi di presentare questa 39esima edizione alla quale parteciperanno ben 43 ristoranti dislocati in 30 località. Numeri molto significativi, che testimoniano il valore della nostra iniziativa di cui si parla ovunque, tanto che c’è grande richiesta in tutta la Regione e non solo dell’ormai famoso ‘libretto-menù’. È un periodo molto difficile per le imprese e per questo va un ringraziamento ancor più sentito ai ristoratori che, nonostante gli scandalosi aumenti delle bollette e di tutti i prodotti alimentari e dei beni di consumo e servizi, hanno mantenuto prezzi assolutamente promozionali e più bassi del solito. E in tutta questa situazione il Governo fa poco o nulla per salvaguardare il mantenimento del tessuto economico nazionale. Una ottima opportunità per i consumatori: grandi proposte gastronomiche a prezzi calmierati e la possibilità di visitare i borghi e paesi del nostro entroterra. I Week-End Gastronomici durano tre mesi e gli stessi libretti rappresentano un ottimo veicolo pubblicitario per ristoratori e sponsor rimanendo nelle case dei consumatori che li consultano per decidere ‘dove mangiamo domenica’ per tre mesi. All’interno c’è l’inserto dedicato all’Itinerario della Bellezza: un ulteriore strumento di promozione e comunicazione per i 16 Comuni che partecipano al nostro progetto turistico che grande interesse sta riscuotendo a livello nazionale. Infine un ringraziamento ai nostri partner: Riviera Banca, Hera Comm, Camera di Commercio delle Marche, Ente Bilaterale del Commercio e del Turismo e allo sponsor SID Romagna-Marche».

Molto soddisfatto della collaborazione con Confcommercio il presidente di Riviera Banca Fausto Caldari: «Una iniziativa più che consolidata che ci vede orgogliosamente co-protagonisti. Un evento importante per valorizzare il territorio e le sue eccellenze enogastronomiche, ancor di più in questi periodi difficili. Un modo per destagionalizzare il turismo e promuovere prodotti e località».

Ha concluso Mario Di Remigio, presidente dell’associazione Ristoratori di Confcommercio Marche Nord: «I Week-end Gastronomici da sempre riscuotono un grande successo perché i ristoranti offrono a prezzi calmierati ottime proposte. È un periodo molto complesso per i tanti aumenti per il nostro settore, ma crediamo fortemente in questa iniziativa, importante anche per promuovere il territorio».

Il programma completo con tutti i menù e le località da visitare è consultabile nel sito confcommerciomarchenord.it.