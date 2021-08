Pesaro Urbino, nuove tappe del camper vaccinale: ecco le date e i luoghi

PESARO URBINO – Il 2 agosto 2021 è partita la campagna vaccinale anticovid itinerante con un camper attrezzato

dall’azienda sanitaria e con un équipe vaccinale a bordo, al fine di agevolare l’accesso alla vaccinazione

degli abitanti che non riescono a raggiungere facilmente i siti vaccinali già istituiti ed al fine di recuperare

fasce di popolazione ancora non vaccinata.



La Direzione dell’Area Vasta 1 comunica le nuove tappe:

 5 agosto 2021: Montecopiolo presso il Municipio (sala del Consiglio);

 6 agosto 2021: Montegrimano presso il Municipio;

 9 agosto 2021: Tavoleto presso il Bocciodromo comunale in via Giardini Raffaello Sanzio;

 11 agosto 2021: Mercatino Conca presso i locali del Distretto Sanitario (lungofiume);

 13 agosto 2021: Sassofeltrio presso il Municipio (piazza del Municipio);

 16 agosto 2021: Carpegna in piazza Conti;

 18 agosto 2021: Frontino presso la sede ex locale Il Poggiolo.

Il punto vaccinale itinerante sarà aperto dalle 9:00 alle 12:00.



Per la vaccinazione non ci sarà bisogno della prenotazione e sarà sufficiente presentarsi con la tessera sanitaria ed un documento di identità. La compilazione dei moduli sarà fatta sul posto prima della vaccinazione. Saranno effettuate le prime somministrazioni con il vaccino – Pfizer, Moderna e Janssen – secondo le indicazioni ministeriali per età e dopo valutazione del medico vaccinatore. L’iniziativa prevede delle successive tappe con altre date nei comuni del distretto di Fano e di Pesaro, che saranno rese note non appena verranno programmate.