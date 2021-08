Pesaro Urbino, ecco le prossime tappe del camper itinerante per le vaccinazioni

PESARO URBINO – La campagna itinerante per la somministrazione del vaccino anticovid continua nel territorio

dell’Area Vasta 1. Il camper itinerante con l’équipe a bordo prosegue senza sosta per vaccinare chi ancora non si è prenotato e farà tappa il:

20 agosto: Marotta – Lungomare – orario dalle 18 alle 22;

23 agosto: Tavullia – Scuola Primaria Vittorio Giunta – orario dalle 9 alle 12;

24 agosto: Fano – via C. Battisti sede Ufficio Turismo – orario dalle 18 alle 22;

25 agosto: Fossombrone – Bocciodromo – orario dalle 9 alle 12;

26 agosto: Fano – via C. Battisti sede Ufficio Turismo – orario dalle 18 alle 22;

27 agosto: Mombaroccio – Centro Storico del Borgo – orario dalle 9 alle 12;

30 agosto: S. Ippolito – Palestra Comunale – orario dalle 9 alle 12;

31 agosto: Gabicce Mare – Piazza del Municipio – dalle 18 alle 22;

1 settembre: Fratte Rosa – Piazza San Giorgio – dalle 9 alle 12;

2 e 3 settembre: Fossombrone – Bocciodromo – orario dalle 9 alle 12.



«L’obiettivo messo in campo dalla Regione e dall’ASUR Marche con la collaborazione delle Amministrazioni locali – spiegano dall’Asur Area Vasta 1 – è quello di incrementare la platea dei vaccinati, portare la vaccinazione direttamente nei luoghi di aggregazione più frequentati dei comuni, facilitare le somministrazioni e intercettare chi ancora sta temporeggiando, affinché risponda positivamente all’appello. Non c’è bisogno della prenotazione, basta presentarsi con tessera sanitaria e un documento di identità, la compilazione dei moduli sarà fatta sul posto, così come la vaccinazione e il periodo di osservazione al termine dell’inoculazione. Saranno effettuate le somministrazioni con i vaccini disponibili – Pfizer, Moderna e Janssen – secondo le indicazioni ministeriali per età e dopo valutazione del medico vaccinatore».