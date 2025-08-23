Pesaro Urbino, via alla stagione sportiva: controlli rigorosi contro le frange violente

Il comitato per l'ordine e la sicurezza della prefettura ha stabilito il piano per garantire sicurezza. E ci sono i daspo

PESARO – Stagione sportiva al via, ecco il piano per l’ordine pubblico e i daspo.

Si parte con quella calcistica e a seguire quelle di altre discipline sportive, ecco allora le decisioni del Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica di Pesaro e Urbino.

Sono stati avviati una serie di incontri per la gestione degli eventi sportivi mediante un approccio condiviso con tutti gli attori, forze dell’ordine, società sportive, comuni, ecc. chiamati in causa.

La sicurezza nelle manifestazioni sportive passa anche attraverso costanti azioni preventive tese a preservare i contesti sportivi da frange violente del tifo organizzato e non, artefici di condotte illegali, connotate da violenza e prevaricazione, nei confronti delle quali verranno intraprese azioni rigorose.

Su questa linea, il Questore di Pesaro e Urbino recentemente ha emesso provvedimenti interdittivi di divieto di acceso agli impianti sportivi (Daspo); tra i destinatari, uno di questi, sottoposto ad obbligo di firma in concomitanza agli incontri di calcio della Vis, non si è presentato in Questura, per cui verranno presi ulteriori provvedimenti. Il tutto nell’ottica di potenziare lazione di prevenzione e garantire elevati standard di sicurezza nelle manifestazioni sportive che avverranno nella Provincia di pesaro e Urbino nella stagione sportiva 2025/2026.