Pesaro Urbino, verso lo spoglio per le elezioni dei sindaci in sette comuni

Ultime ore per votare nella provincia. Dalle ore 15 l'apertura delle buste. Omar Lavanna di Mercatino Conca aspetta solo l'ufficialità. Per gli altri è attesa

PESARO URBINO – È il giorno dello spoglio, oggi lunedì 4 ottobre. C’è ancora tempo per votare fino alle 15 per eleggere 7 sindaci in provincia di Pesaro. Nella provincia di Pesaro e Urbino si vota per l’elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale a Colli al Metauro, Fermignano, Fossombrone, Gradara, Mercatino Conca, Mondavio, Mondolfo. Gli elettori totali saranno 44.417 nei sette comuni (di cui 22.059 maschi e 22.358 femmine).

Tutti i comuni suindicati sono di popolazione inferiore ai 15.000 abitanti dunque non ci saranno ballottaggi. Ma attenzione ai candidati unici perchè per avere elezioni valide serve il 40 per cento dei votanti più uno. A Mercatino Conca la percentuale è già più alta dunque si attende solo l’ufficialità per proclamare Omar Lavanna sindaco. A Gradara invece il 40% è ancora lontano 7 punti percentuali dunque per Gasperi c’è ancora da attendere.

Alle 19, l’affluenza alle elezioni comunali nei 7 comuni della provincia di Pesaro è stata del 45,35%.

Ecco i dati comune per comune:

COLLI AL METAURO 45,86

FERMIGNANO 49,58

FOSSOMBRONE 52,55

GRADARA 33,02

MERCATINO CONCA 46,87

MONDAVIO 42,90

MONDOLFO 42,72

Il punto sui candidati

I candidati per Colli al Metauro sono Candio Curina di Energia in Comune e Pietro Briganti di Insieme per Crescere.

Per Fermignano i candidati sono Delfina Betonica della lista Fermignano Rinasce e Emanuele Feduzi di Fermignano Futura.

A Fossombrone i candidati sono quattro: Fabio Londei di Prima Fossombrone, Gloria Mei di Progetto Comune, Elisa Cipriani di Uniti per Fossombrone e Massimo Berloni della lista Massimo Berloni Sindaco.

A Gradara il candidato unico è il sindaco uscente Filippo Gasperi della Lista Civica per Gradara.

Anche a Mercatino Conca candidato unico con Omar Lavanna di Mercatino 4.0.

A Mondavio i candidati sono Girolamo Martino di Mondavio città nuova e Mirco Zenobi per un futuro comune.

Infine a Mondolfo la partita è tra Nicola Barbieri di Fare città e Anteo Bonacorsi di Futura Tu al centro.

A Colli al Metauro gli aventi diritto al voto sono 9.814; a Mondolfo 11.925, a Fossombrone 7.882; a Fermignano 6.632, a Gradara 4.013, a Mondavio 3.210 e a Mercatino Conca 941.