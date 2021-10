PESARO – Il day after delle elezioni. È il momento dei commenti. Il sindaco di Fossombrone è Massimo Berloni della lista Massimo Berloni Sindaco con 3068 voti con il 59,49%. «È fatta – spiega Berloni – Abbiamo raggiunto un risultato straordinario. Siamo riusciti a portare avanti una campagna elettorale corretta, mai rabbiosa ma costruttiva dove si è parlato più di futuro e di nuovi progetti piuttosto che di rancori e sguardi ad un passato che non può essere cambiato. Vogliamo ripartire proprio da qui, dal futuro della nostra cara Fossombrone perché il nostro obiettivo è che tra cinque anni tutti i cittadini stiano meglio e siano ancora più orgogliosi di vivere qui. Grazie a tutti coloro che hanno scelto di darci fiducia (3.068 voti è un ottimo risultato). Da oggi tutti al lavoro Per Fossombrone».

Massimo Berloni e i festeggiamenti per Fossombrone

A Mondolfo trionfo per Nicola Barbieri con l’84,45%. Il sindaco ringrazia tutti i 5.587 cittadini «che hanno contribuito a questa nuova vittoria! Un risultato che ci onora e ci consegna una grande responsabilità nel proseguire con il percorso già iniziato 5 anni fa. Continuiamo a far crescere insieme la nostra città con la passione e l’impegno di sempre».

Il sindaco di Fermignano è Emanuele Feduzi di Fermigano Futura con 2384 voti, il 58,78%. Dopo la rielezione il sindaco ha detto: «Un’emozione immensa, grazie a tutti e che il secondo tempo abbia inizio. Siamo felicissimi, il lavoro paga».

Il sindaco di Fermignano Emanuele Feduzi stappa lo spumante

A Mondavio secondo mandato per Mirco Zenobi: «Infinite Grazie a tutti. Per il sostegno, l’affetto e la stima dimostrata. È stata una vittoria di squadra, di un gruppo in cui ho risposto tanta fiducia e con me tanti cittadini. Con lo stesso spirito ripartiamo più carichi di prima. Con tanta voglia di fare sapendo che solo insieme si possono raggiungere risultati straordinari».

A Mercatino Conca è stato eletto Omar Lavanna, candidato unico che sottolinea: «Ci aspettavamo un risultato positivo ma non in queste proporzioni. Escludendo i residenti all’estero ha votato il 70% degli aventi diritto e di questi oltre il 90% ci ha sostenuto, l’affluenza è andata ben oltre il dato nazionale, ben oltre il quorum e soprattutto ben oltre le nostre aspettative, un dato che oltre a dimostrarci l’apprezzamento per quanto fatto in questi anni ci riempie di nuova energia, di fiducia nel futuro e di nuove responsabilità. Realizzeremo il nostro programma, cercando di ascoltare tutti come sempre abbiamo fatto».