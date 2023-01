Pesaro Urbino, scuole chiuse a macchia di leopardo per la neve

URBINO – Scuole chiuse, danni e allerta meteo che resta valida anche per oggi 23 gennaio.

L’annuncio di nuove nevicate ha portato alcuni Comuni a scegliere di chiudere gli istituti scolastici. Scuole chiuse a Urbino, per esempio, ma anche ad Apecchio o a Fratte Rosa, niente chiusura invece a Cantiano o Pergola. Anche tra località distanti pochi chilometri dunque ci sono Comuni che emettono ordinanze di chiusura e altri che non ravvisano gli estremi per lasciare gli studenti a casa. A Urbino però all’Università le lezioni si terranno regolarmente.

C’è voglia di neve e il Nerone e il Catria sono stati presi d’assalto. Gli impianti del Catria oggi saranno aperti assieme a rifugio, cabinovia, seggiovia e tutte le piste servite dalla seggiovia triposto. Domani e mercoledì invece impianti chiusi per i lavori di ripristino della linea elettrica da parte dell’Enel.