Pesaro Urbino, rinnovato il contratto a 30 lavoratori interinali della sanità fino al 31 luglio

PESARO URBINO – Il contratto dei 30 lavoratori interinali (non più 31 perché c’è stata una rinuncia) della Ast Pesaro Urbino verrà prorogato fino al 31 luglio 2023. Lo fa sapere l’Assessore alla Sanità Filippo Saltamartini rispondendo alle preoccupazioni emerse a seguito del cambio al vertice della Azienda Sanitaria (tra Maria Capalbo, ex commissaria straordinaria dell’Azienda sanitaria territoriale e nominata nuovo direttore generale dell’Inrca di Ancona, e Gilberto Gentili).

Dopo battaglie, sit in e polemiche dei sindacati, ecco la tanto attesa decisione. Sono 30 le figure interinali interessate al rinnovo che lavorano in sanità nella provincia tramite l’agenzia Randstad e si tratta di: 11 tra videoterminalisti e coadiutori amministrativi (erano 12), un tecnico idraulico, un elettricista, 8 centralinisti, 7 tra autisti e magazzinieri e due operatori tecnici.

«Trascorso questo periodo verranno indette idonee procedure selettive per acquisire figure professionali equivalenti, perché l’assunzione nel pubblico impiego, come è noto, può avvenire solo tramite concorso – continua l’Assessore –. Intanto la proroga dei contratti è necessaria per non creare disservizi gestionali in attività come la cassa cup, il magazzino farmacia, il centralino, i trasporti interni, l’ingegneria clinica».