Pesaro Urbino, patto per la sicurezza urbana: telecamere in rete e gps per risolvere i crimini

PESARO – Patto per la sicurezza urbana, forze dell’ordine, sindaci e Prefettura impegnate sul territorio.

Il 15 dicembre 2023 alle 11, nel Salone Metaurense della Prefettura, verrà firmato il Patto per la sicurezza urbana nel territorio provinciale, alla presenza del Questore, del Comandante Provinciale dei Carabinieri, del Comandante Provinciale della Guardia di Finanza. I Sindaci della provincia che, disponendo di impianti di videosorveglianza urbana, hanno aderito per la quasi totalità, renderanno possibile, con la firma del Patto, una mappatura dei sistemi estesa sull’intero territorio e che potrà in futuro diventare valido strumento per una politica di sicurezza urbana integrata.



«Ringrazio sin da ora – ha precisato il Prefetto Emanuela Saveria Greco – il Sindaco Matteo Ricci, che ha messo a disposizione il form-web e il know-how necessari alla realizzazione tecnica del progetto, il Presidente della Provincia Giuseppe Paolini e i sindaci che firmeranno il Patto, concordi sull’opportunità di avviare un progetto provinciale di ampio respiro, utile a rafforzare la sicurezza di tutta la provincia, anche in considerazione dell’attenzione, nazionale e internazionale, rivolta a tutto il territorio grazie a “Pesaro Capitale Italiana della cultura 2024”. Il progetto denominato Sophia parte dalla geolocalizzazione degli impianti su mappa viaria digitale e si propone nell’immediato di risalire in tempo reale all’ubicazione e ai referenti tecnici di tutti gli impianti di videosorveglianza censiti, accelerando l’acquisizione dei dati da parte delle forze di polizia in occasione di eventi criminosi. Nel medio periodo, estendendo la mappatura anche agli impianti privati, si potranno meglio individuare zone ove si rende necessaria l’installazione di nuovi sistemi o la ricollocazione di quelli esistenti al fine di tutelare al meglio il territorio. Nell’occasione, verranno illustrati in dettaglio i contenuti del Patto, gli impegni assunti dai Sindaci e soprattutto i benefici che si attendono dalla messa a regime del progetto».