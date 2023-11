Pesaro Urbino, niente autobus nei giorni natalizi. Confesercenti: «Inammissibile per cittadini e attività»

PESARO – Corse sospese a Natale, molto critica Confesercenti di fronte alla decisione di Adriabus. Mezzi fermi il 24, 25, 26 dicembre e 1,6 gennaio.



«E’ una decisione inammissibile – sostiene il direttore provinciale Alessandro Ligurgo – che penalizza tutti, operatori, turisti e cittadini. In vista di Pesaro 2024 che coinvolge l’intera provincia in un lavoro di promozione e di accoglienza, diamo un’immagine del tutto inappropriata. Come può il turista essere invogliato a venire o a tornare su un territorio che non garantisce i collegamenti proprio sotto le festività? Da parte degli operatori si sono già sollevate molte critiche, ma la decisione ricade anche sui cittadini, privati di un servizio essenziale».

«Comprendiamo la difficoltà di Adriabus – continua Ligurgo – di reperire il personale in prossimità di Natale e Capodanno, da parte dell’azienda, però, deve esserci uno sforzo in più: è facile risolvere il problema sospendendo le corse, ma non è questo che ci aspettiamo da un servizio pubblico che, appunto proprio perché pubblico, il servizio deve garantirlo, altrimenti perché non dovremmo rivolgerci a un privato? Tanto più che anche i sindacati dei lavoratori si sono espressi contro tale decisione auspicando un ripensamento e chiedendo all’azienda di valorizzare maggiormente il servizio e i lavoratori stessi che ogni giorno lo garantiscono con impegno e dedizione. Non si capisce quindi – conclude – a chi giova questa sospensione: non ai cittadini, non agli operatori, non ai turisti, non ai dipendenti Adriabus. Forse solo ad Adriabus stessa che, invece, dovrebbe lavorare per gli interessi di tutti».